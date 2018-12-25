Черышев обошел Дзюбу в рейтинге лучших футболистов года по версии Marca

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев занял в рейтинге 89-е место, другой форвард национальной команды и «Зенита» Артем Дзюба стал 97-м.

Напомним, что Черышев и Дзюба играли на чемпионате мира-2018, где сборная России впервые в истории вышла в ¼ финала, проиграв на этой стадии по серии пенальти команде Хорватии.