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18:50 (мск), источник: Советский спорт

Черышев обошел Дзюбу в рейтинге лучших футболистов года по версии Marca

Испанское издание Marca составило рейтинг лучших футболистов 2018 года.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев занял в рейтинге 89-е место, другой форвард национальной команды и «Зенита» Артем Дзюба стал 97-м.

Напомним, что Черышев и Дзюба играли на чемпионате мира-2018, где сборная России впервые в истории вышла в ¼ финала, проиграв на этой стадии по серии пенальти команде Хорватии.

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