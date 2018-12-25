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18:53 (мск), источник: Советский спорт

Иньеста и Халк вошли в пятерку лучших игроков в Азии

Компания InStat представила пятерку лучших игроков азиатского континента.

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Источник: Reuters

В рейтинге попали бывший форвард «Зенита» Халк и экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста.

Возглавил список бразилец Андерсон Талиска из «Гуаньчжоу Эвергранд».

Топ-5 игроков Азии по версии In Stat:

1. Андерсон Талиска («Гуаньчжоу Эвергранд»)
2. Оскар («Шанхай СИПГ»)
3. Андрес Иньеста («Виссел Кобе»)
4. Халк («Гуаньчжоу Эвергранд»)
5. Хонатан Виера («Бэйцзин Гоань»).

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