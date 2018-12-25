Иньеста и Халк вошли в пятерку лучших игроков в Азии
Компания InStat представила пятерку лучших игроков азиатского континента.
Компания InStat представила пятерку лучших игроков азиатского континента.
В рейтинге попали бывший форвард «Зенита» Халк и
Возглавил список бразилец Андерсон Талиска из «Гуаньчжоу Эвергранд».
Топ-5 игроков Азии по версии In Stat:
1. Андерсон Талиска («Гуаньчжоу Эвергранд»)
2. Оскар («Шанхай СИПГ»)
3. Андрес Иньеста («Виссел Кобе»)
4. Халк («Гуаньчжоу Эвергранд»)
5. Хонатан Виера («Бэйцзин Гоань»).