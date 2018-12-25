Погба, Неймар, Азар попали в состав символической сборной года по версии InStat
Компания спортивной аналитики InStat, которая занимается профессиональной статистикой, опубликовала состав символической сборной по итогам 2018 года.
Компания спортивной аналитики InStat, которая занимается профессиональной статистикой, опубликовала состав символической сборной по итогам 2018 года.
Об этом сообщает «твиттер» Instat.
вратарь: Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», сборная Франции, 307 баллов).
защитники: Эмерик Лапорт («Манчестер Сити», 322, сборная Франции), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов, 325), Матс Хуммельс («Бавария», сборная Германии, 338).
полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед», сборная Франции, 329), Жоау Канселу («Ювентус», сборная Португалии, 327), Неймар («ПСЖ», сборная Бразилии, 423), Эден Азар («Челси», сборная Бельгии, 344), Анхель Ди Мария («ПСЖ», сборная Аргентины, 335).
нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии, 360), Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины, 420).