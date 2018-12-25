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19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» обжалует в CAS наказание УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей

«Милан» начнёт процедуру апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на наказание УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что «Милан» оштрафован на € 12 млн, которые клуб должен был получить за участие в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Также клубу было запрещено заявлять более, чем 21 футболиста в еврокубки в два ближайших сезона.

Кроме того, «Милану» грозит отстранение от участия в еврокубках, если в период до сезона-2020/21 клуб вновь будет пойман при нарушении правил финансового фэйр-плей.

Напомним, что минувшим летом УЕФА уже отстранял «Милан» от участия в еврокубках, но итальянскому клубу удалось добиться отмены этого решения в CAS.

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