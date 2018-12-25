«Милан» обжалует в CAS наказание УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что «Милан» оштрафован на € 12 млн, которые клуб должен был получить за участие в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Также клубу было запрещено заявлять более, чем 21 футболиста в еврокубки в два ближайших сезона.

Кроме того, «Милану» грозит отстранение от участия в еврокубках, если в период до сезона-2020/21 клуб вновь будет пойман при нарушении правил финансового фэйр-плей.