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19:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Неймар надеется вернуться в «Барселону» и постоянно звонит в клуб

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону».

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Источник: Reuters

Об этом сообщает AS.

По данным источника, футболист постоянно звонит руководству каталонского клуба с просьбой о возвращении. Впрочем, в «Барселоне» считают, что осуществить трансфер бразильца маловероятно. В 2019 году у него не будет опции выкупа, а в 2020 году она составит € 160 млн.

Напомним, что 26-летний Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы, а затем перешёл в «ПСЖ» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в чемпионате Франции, стал автором 11 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

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