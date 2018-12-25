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20:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Сын президента Либерии Веа перейдёт из «ПСЖ» в «Селтик»

Нападающий «ПСЖ» Тимоти Веа перейдёт в «Селтик» на правах аренды. Об этом сообщает RMC.

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Источник: AFP 2018
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По данным источника, футболист сам попросил отпустить его в аренду в другой клуб, чтобы получать регулярную игровую практику. Главный тренер парижского клуба Томас Тухель принял решение удовлетворить просьбу форварда.

18-летний Веа является воспитанником «ПСЖ» и выступает за основную команду с 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл два матча в чемпионате Франции, проведя на поле в общей сложности 54 минуты, и стал автором одного забитого мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Напомним, что Тимоти является сыном бывшего нападающего «ПСЖ» Джорджа Веа, который в январе этого года был избран президентом Либерии. В отличие от отца, Тимоти Веа выступает за сборную США.

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