Сын президента Либерии Веа перейдёт из «ПСЖ» в «Селтик»

По данным источника, футболист сам попросил отпустить его в аренду в другой клуб, чтобы получать регулярную игровую практику. Главный тренер парижского клуба Томас Тухель принял решение удовлетворить просьбу форварда.

18-летний Веа является воспитанником «ПСЖ» и выступает за основную команду с 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл два матча в чемпионате Франции, проведя на поле в общей сложности 54 минуты, и стал автором одного забитого мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.