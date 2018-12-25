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20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший тренер сборной России может стать наставником «Ромы»

Специалист Кристиан Пануччи, бывший ассистент Фабио Капелло в сборной России, может стать новым главным тренером «Ромы», сообщает Tuttomercatoweb.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, основным кандидатом на пост наставника римского клуба в случае отставки Эусебио Ди Франческо станет Паулу Соуза, ранее работавший в «Лестер Сити», «Базеле» и «Фиорентине». При этом легендарные игроки «Ромы» Франческо Тотти и Даниэле де Росси выступают за назначение Пануччи.

Пануччи работал в национальной команде России с 2012 по 2014 год. В настоящее время 45-летний итальянский специалист занимает пост главного тренера сборной Албании. Также Пануччи выступал в составе «Ромы» с 2001 по 2009 год и играл на позиции защитника.

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