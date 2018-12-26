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07:59 (мск), источник: ТАСС

Футболист Санья подписал новый контракт с клубом MLS «Монреаль»

ТАСС, 26 декабря. Экс-защитник английских клубов «Арсенал» и «Манчестер Сити» Бакари Санья подписал новое соглашение с канадской командой, выступающей в Главной футбольной лиге (MLS), «Монреаль Импакт». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2018

Контракт с 35-летним защитником рассчитан до конца 2019 года. «Я очень рад, что проведу еще один год в команде», — сказал Санья. — Надеюсь, у нас будет хороший сезон, и мы сможем выиграть чемпионат.

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Санья пришел в «Монреаль» в августе, провел девять игр в составе команды, все матчи отыграв полностью. На счету французского защитника один гол, при нем клуб одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения. По итогам прошлого сезона «Монреаль» занял седьмое место в Восточной конференции MLS, набрав 46 очков. Этот результат не позволил команде попасть в плей-офф.

Защитник является воспитанником французского «Осера», в системе которого выступал с 1997 по 2007 год, проведя 121 матч. Больше всего встреч Санья сыграл в форме лондонского «Арсенала» — с 2007 по 2014 год футболист принял участие в 285 матчах, забил пять мячей и сделал 28 голевых передач. Также игрок выступал за «Манчестер Сити» (2014−2017) и итальянский «Беневенто» (2018). В составе сборной Франции Санья провел 65 игр и был участником двух чемпионатов мира (2010, 2014) и чемпионата Европы (2016).

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