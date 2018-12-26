Футболист Санья подписал новый контракт с клубом MLS «Монреаль»

Источник: AP 2018

Контракт с 35-летним защитником рассчитан до конца 2019 года. «Я очень рад, что проведу еще один год в команде», — сказал Санья. — Надеюсь, у нас будет хороший сезон, и мы сможем выиграть чемпионат.

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Санья пришел в «Монреаль» в августе, провел девять игр в составе команды, все матчи отыграв полностью. На счету французского защитника один гол, при нем клуб одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения. По итогам прошлого сезона «Монреаль» занял седьмое место в Восточной конференции MLS, набрав 46 очков. Этот результат не позволил команде попасть в плей-офф.