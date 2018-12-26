Футболист Санья подписал новый контракт с клубом MLS «Монреаль»
ТАСС, 26 декабря.
ТАСС, 26 декабря.
Контракт с 35-летним защитником рассчитан до конца 2019 года. «Я очень рад, что проведу еще один год в команде», — сказал Санья. — Надеюсь, у нас будет хороший сезон, и мы сможем выиграть чемпионат.
Санья пришел в «Монреаль» в августе, провел девять игр в составе команды, все матчи отыграв полностью. На счету французского защитника один гол, при нем клуб одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения. По итогам прошлого сезона «Монреаль» занял седьмое место в Восточной конференции MLS, набрав 46 очков. Этот результат не позволил команде попасть в
Защитник является воспитанником французского «Осера», в системе которого выступал с 1997 по 2007 год, проведя 121 матч. Больше всего встреч Санья сыграл в форме лондонского «Арсенала» — с 2007 по 2014 год футболист принял участие в 285 матчах, забил пять мячей и сделал 28 голевых передач. Также игрок выступал за «Манчестер Сити» (2014−2017) и итальянский «Беневенто» (2018). В составе сборной Франции Санья провел 65 игр и был участником двух чемпионатов мира (2010, 2014) и чемпионата Европы (2016).