Суарес и Пепе могут стать одноклубниками Головина
В текущем сезоне команда Тьерри Анри занимает предпоследнее, 19-е место в таблице лиги 1.
В текущем сезоне команда Тьерри Анри занимает предпоследнее, 19-е место в таблице лиги 1.
Руководство «Монако» продолжает работу над усилением состава, сообщает France Football.
По информации источника, клуб ведет переговоры о трансфере полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса, который также интересен «Милану» и «Эвертону». В нынешнем сезоне чемпионата Испании Суарес провел 1 матч за каталонский клуб.
Как сообщает Sport.es, «Монако» также проявляет интерес к защитнику сборной Португалии Пепе, который покинул «Бешикташ» в этом месяце
Ранее сообщалось, что состав «Монако» может пополнить хавбек «Челси» Сеск Фабрегас.