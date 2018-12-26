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15:56 (мск), источник: Советский спорт

Суарес и Пепе могут стать одноклубниками Головина

В текущем сезоне команда Тьерри Анри занимает предпоследнее, 19-е место в таблице лиги 1.

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Источник: AP 2018

Руководство «Монако» продолжает работу над усилением состава, сообщает France Football.

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По информации источника, клуб ведет переговоры о трансфере полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса, который также интересен «Милану» и «Эвертону». В нынешнем сезоне чемпионата Испании Суарес провел 1 матч за каталонский клуб.

Как сообщает Sport.es, «Монако» также проявляет интерес к защитнику сборной Португалии Пепе, который покинул «Бешикташ» в этом месяце из-за финансовых проблем клуба.

Ранее сообщалось, что состав «Монако» может пополнить хавбек «Челси» Сеск Фабрегас.

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