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12:01 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Кайрата» стал кандидатом в тренеры неудачника КПЛ-2018

44-летний казахстанский специалист Александр Шатских является кандидатом на пост главного тренера уральского «Акжайыка», сообщает KazFootball.kz.

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Воспитанник талдыкорганского футбола Александр Шатских в бытность футболиста выступал за «Жетысу», новосибирский «Чкаловец», «Кайрат"-ЦСКА, «Есиль-Богатырь», «Мегаспорт», столичные «Женис» и «Локомотив».

Ранее работал тренером в «Локомотиве», «Жетысу», «Кайрате». Последний сезон был главным тренером «Кайрат А».

«Акжайык» по итогам сезона-2018 занял последнее место и вылетел из премьер-лиги.

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