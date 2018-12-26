Экс-тренер «Кайрата» стал кандидатом в тренеры неудачника КПЛ-2018
44-летний казахстанский специалист Александр Шатских является кандидатом на пост главного тренера уральского «Акжайыка», сообщает KazFootball.kz.
44-летний казахстанский специалист Александр Шатских является кандидатом на пост главного тренера уральского «Акжайыка», сообщает KazFootball.kz.
Воспитанник талдыкорганского футбола Александр Шатских в бытность футболиста выступал за «Жетысу», новосибирский «Чкаловец», «Кайрат"-ЦСКА, «Есиль-Богатырь», «Мегаспорт», столичные «Женис» и «Локомотив».
Ранее работал тренером в «Локомотиве», «Жетысу», «Кайрате». Последний сезон был главным тренером «Кайрат А».
«Акжайык» по итогам сезона-2018 занял последнее место и вылетел из