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12:21 (мск), источник: Vesti.kz

Поигравший за две казахстанские команды сербский нападающий продолжит карьеру на родине

Бывший сербский форвард «Кайсара» и «Жетысу» Милан Бойович продолжит карьеру на родине, где 1 января присоединится к футбольному клубу «Младост», передает корреспондент Vesti.kz.

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При этом пока неизвестно о сроках и других деталях трудового соглашения, хотя за клуб из Лучани он выступал до переезда в казахстанскую премьер-лигу.

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31-летний футболист с лета прошлого года защищал цвета «Кайсара», забив один гол в 13 играх чемпионата. В январе уже перебрался в стан «Жетысу», за который отметился четырьмя голами в 13 матчах. В летнее трансферное окно был отзаявлен талдыкорганцами.

Карьеру Бойович начинал в 2004 году в клубе «Раднички Стобекс», также играл за сербские команды «Срем», «Телеоптик», «Чукарички», «Ягодина», «Войводина». За границей выступал за греческие «Панетоликос», «Ларису» и израильский «Бней Сахнин». С «Войводиной» становился бронзовым призером чемпионата Сербии в сезоне-2011/2012.

Отметим, что по итогам минувшего сезона «Жетысу» финишировал на шестом месте.

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