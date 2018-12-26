«Барселоне» посоветовали учиться играть без Месси

«Месси лучший футболист, поэтому сложно представить, что его может не быть на поле, — цитирует sport.es Кройфа. — Но “Барселона” должна быть готова к этому. Посмотрите на “Реал”, который потерял Роналду. Там все еще отличные футболисты, но нет звезды, которая дает уверенность, что даже при счете 0:2 вы способны победить. А Месси как раз такой. Это больше, чем просто игрок. Роналду тоже держал собранной всю команду».