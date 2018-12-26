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12:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселоне» посоветовали учиться играть без Месси

Йорди Кройф, сын легенды голландского футбола Йохана Кройфа, считает, что каталонская «Барселона» должна готовиться к тому, что рано или поздно придется играть без Лионеля Месси.

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Источник: Reuters

По его словам, «сине-гранатовым» следует посмотреть на пример мадридского «Реала», который в этом году покинул Криштиану Роналду.

«Месси лучший футболист, поэтому сложно представить, что его может не быть на поле, — цитирует sport.es Кройфа. — Но “Барселона” должна быть готова к этому. Посмотрите на “Реал”, который потерял Роналду. Там все еще отличные футболисты, но нет звезды, которая дает уверенность, что даже при счете 0:2 вы способны победить. А Месси как раз такой. Это больше, чем просто игрок. Роналду тоже держал собранной всю команду».

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В нынешнем сезоне Месси провел 15 матчей в чемпионате Испании, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. «Барселона», набрав 37 очков, занимает первое место в турнирной таблице.

Контракт Месси с каталонцами действует до 2021 года, сумма отступных за игрока составляет 700 миллионов евро. За «Барселону» аргентинец дебютировал в 2004 году и с тех пор забил за команду свыше 500 голов, став девятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

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