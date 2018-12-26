«Пришлось забить четыре, чтобы Торрес не смог мне отказать». Аршавин вспомнил подробности матча на «Энфилде»

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Вспоминаем самый яркий день в английской карьере Аршавина — 21 апреля 2009 года. В этот день «Ливерпуль» играл с «Арсеналом», а российский форвард оформил покер на «Энфилде».

Но начинается разговор с обсуждения знакового для сборной России Евро-2008.

— Тогда я хотел попасть в европейский клуб и делал все для того, чтобы это случилось. Но в тот момент не думал, в какой команде конкретно могу оказаться, — сказал Аршавин. — На том чемпионате Европы каждый играл в свой лучший футбол, мы были раскрепощены, свободны и делали то, что хотели. Старались диктовать сопернику свои условия, играя в свой футбол. Я заранее, где-то за месяц-полтора, узнал о том, что поеду на Евро-2008, несмотря на дисквалификацию.

Нападающий рассказал, как возник вариант с «Арсеналом».

— Началось все во время Евро-2008. Деннис Лахтер сказал, что есть такой интерес. В течение полугода были переговоры. В конце 2008-го я оказался в Лондоне. Тогда я впервые встретился с Арсеном Венгером на «Эмирейтс». На встрече были я и мой представитель, Венгер и человек из «Арсенала». Он спросил, как у меня дела, где я себя вижу. Это заняло минут 20, потом мы поднялись к ложам, посмотрели поле. Я пытался пошутить, сказав: «Где здесь мое место?». Но тренер не понял моей шутки. Я понял, что моя реплика была не в тему.

Слова Венгера, которые мне запомнились? «Мне нравится твоя игра. Мы хотим тебя взять».

Первый гол в составе «Арсенала» Аршавин забил в ворота «Блэкберна». В перерыве той встречи Андрею накладывали швы.

— В одном из эпизодов мне наступили на голеностоп. Бутсы тогда были очень тонкие, они рвались. И да, пришлось мне наложить несколько швов. Не было угрозы, что я не выйду на второй тайм, просто было больно. Кажется, в первой половине в других бутсах играл, пришлось переодеть. Не помню, какой ногой забил тот гол, честно, потому что в моей английской карьере мне дважды накладывали швы — на правой и на левой ноге в одинаковых местах.

Аршавин рассказал о подготовке «Арсенала» к выездному матчу с «Ливерпулем».

— Готовились как обычно, Торреса не боялись. Помню свои ощущения — мы играли вечером, поэтому целый день я лежал в кровати, по телевизору постоянно шел Sky News, и я то засыпал, то просыпался. Потом поехали на игру. Во время разминки на поле мне почему-то показалось, что мы сегодня не должны проиграть. Чувство мяча было очень хорошим.

После матча Андрей Аршавин заполучил футболку Фернандо Торреса. И теперь объяснил, почему ему хотелось именно ее.

— Один из моих детских тренеров собирает футболки с 9-м номером, а у него день рождения в конце августа. Так мне в голову еще до матча пришла мысль попросить футболку у Торреса. 9-й номер, красный цвет.

Вот пришлось забить четыре, чтобы Фернандо не смог мне отказать. Я вообще ни у кого не прошу футболки обычно два раза в жизни только это делал — в случае с Криштиану Роналду и с Торресом.

— У нас игра не получалась, а у «Ливерпуля» все, что они давали вперед, все проходило. По большому счету, в первом тайме мы отскочили. Дворовое словечко? Обычное, футбольное. Мой первый гол вообще не вытекал из логики игры. Четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде» — это все вместе: стечение обстоятельств, удача, мастерство. По-другому не могло сложиться. До меня 56 лет назад игрок «Арсенала» смог забить четыре «Ливерпулю» и то в кубковой встрече.