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14:30 (мск), источник: Vesti.kz

Самый дорогой футболист, или что нужно знать о потенциальном новичке КПЛ

29-летний вингер белорусского БАТЭ Михаил Гордейчук может продолжить карьеру в казахстанской премьер-лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

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По крайней мере, белорусские СМИ активно сватают его в «Тобол» и «Ордабасы», какой из клубов он в итоге выберет и выберет ли вообще, покажет время. Но о потенциальном новичке КПЛ есть что рассказать.

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Гордейчук является уроженцем Казахстана, родился в Сарани. Позже переехал в Караганду, в 17 лет подписал первый профессиональный контракт с местным «Шахтером». В 2007 году выступал в первой лиге за фарм-клуб «Шахтера» — «Шахтер-Юность» (19 игр, три гола).

В 18-летнем возрасте Гордейчук переехал в Пинск, где стал играть за «Волну». Спустя несколько сезонов стал игроком новополоцкого «Нафтана», за который дебютировал в матче за Суперкубок Беларуси. В дебютном сезоне оказался одним из ключевых игроков клуба, сыграв 32 матча в чемпионате страны, забил три гола и отдал три результативные передачи.

В декабре 2010-го перебрался в БАТЭ, сыграл в Лиге Европы-2010/11 и даже забил гол ПСЖ в первом домашнем матче 1/16 финала (2:2, 0:0), также в квалификации Лиги чемпионов-2011/12 огорчил на своем поле литовский «Экранас» (3:1, 0:0) и этим самым помог команде из Борисова завоевать путевку в раунд плей-офф.

В марте 2012 года был отдан в аренду «Белшине», а в января следующего года был выкуплен за 36 тысяч евро. 31 декабря была достигнута договоренность о возвращении игрока из «Белшины» в БАТЭ за те же 36 тысяч евро.

В марте 2009-го был впервые вызван в молодежную сборную Беларуси, за которую дебютировал в товарищеском матче со сборной Литвы. Вошел в заявку на молодежный чемпионат Европы-2011 в Дании, однако ни разу не вышел на поле из-за травмы. Участник Олимпийских игр-2012 в Лондоне. В национальной сборной Беларуси дебютировал 15 ноября 2013 года в товарищеском матче со сборной Албании в Анталье (0:0). Всего за сборную Беларуси провел 25 игр, в которых забил четыре гола.

Минувший сезон для игрока получился скомканным из-за травмы, в результате чего провел всего 11 игр (четыре гола).

Этот фактор сказался и на трансферной стоимости футболиста. Если летом оценивался в 2,2 миллиона евро, то сейчас он стоит два миллиона, что в принципе не помешало ему остаться самым дорогим игроком чемпионата Беларуси.

Руслан Ошуров  .

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