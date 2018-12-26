«Милан» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до четырех матчей

В трех предыдущих матчах национального первенства «Милан» дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение, при этом команда не смогла забить ни одного гола. Последний раз игроки «Милана» не могли отличиться в течение четырех игр чемпионата подряд в декабре 1984 года. Последний гол в рамках турнира миланский клуб забил 2 декабря в победной игре против «Пармы» (2:1).