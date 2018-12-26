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17:43 (мск), источник: ТАСС

«Милан» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до четырех матчей

ТАСС, 26 декабря. «Милан» сыграл вничью с «Фрозиноне» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу и продлил безвыигрышную серию в турнире до четырех встреч. Игра завершилась со счетом 0:0.

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Источник: Reuters

В трех предыдущих матчах национального первенства «Милан» дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение, при этом команда не смогла забить ни одного гола. Последний раз игроки «Милана» не могли отличиться в течение четырех игр чемпионата подряд в декабре 1984 года. Последний гол в рамках турнира миланский клуб забил 2 декабря в победной игре против «Пармы» (2:1).

«Милан» занимает пятую строчку в турнирное таблице с 28 очками. «Фрозиноне» находится на 19-м месте, набрав 10 очков.

В следующим матче «Милан» 29 декабря дома примет СПАЛ, «Фрозиноне» сыграет в тот же день на выезде с «Кьево».

Фрозиноне 0:0
Первый тайм: 0:0
Милан
26.12.2018, 14:30 основной раунд: 18-й тур Stadio Benito Stirpe
Главные тренеры
Марко Барони Дженнаро Гаттузо
Составы
Марко Спортьелло 57
Эдоардо Гольданига 6
Лука Крайнц 32
Раффаэле Майелло 8
Андреа Бегетто 33
Раман Чибса 66
54′ Лоренцо Кризетиг 88
Камилло Чано 28
41′ 74′ Паоло Гильоне 2
Франческо Дзампано 17
76′ Лоренцо Арьяудо 15
Бартош Саламон 27
80′ Андреа Пинамонти 89
Даниэль Чофани 9
99 Джанлуиджи Доннарумма 37′
13 Алессио Романьоли
22 Матео Пабло Музаккьо
68 Рикардо Родригес
14 Темуе Бакайоко
79 Франк Кессье
9 Гонсало Игуаин
10 Хакан Чалханоглу
63 Патрик Кутроне
2 Давиде Калабрия 74′
12 Андреа Конти
7 Самуэль Кастильехо 74′
93 Диего Лаксальт
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 25
6 Удары в створ 6
3 Угловые 6
10 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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