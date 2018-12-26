«Аталанта» прервала восьмиматчевую победную серию «Ювентуса» в чемпионате Италии

В составе «Аталанты» дважды отличился Дуван Сапата (24-я и 56-я минуты). У гостей гол забил Криштиану Роналду (78), на второй минуте игры мяч в своим ворота отправил защитник «Аталанты» Берат Джимсити. На 53-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур, получивший второе предупреждение.
Роналду впервые в текущем сезоне начинал матч на скамейке запасных, он вышел на поле на 65-й минуте.
До этой встречи «Ювентус» одержал восемь побед подряд в первенстве страны. Также туринский клуб не пропускал голы на протяжении шести матчей чемпионата. «Ювентус» продлил свою беспроигрышную серию в матчах турнира до 22 матчей. Последний раз команда проигрывала в серии А 22 апреля «Наполи» (0:1).
«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии с 50 очками в активе. «Аталанта» находится на седьмой строчке (25 очков). Следующий матч «Ювентус» проведет 29 декабря дома против «Сампдории» из Генуи. «Аталанта» сыграет в тот же день на выезде против «Сассуоло».