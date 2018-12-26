Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
СПАЛ
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Эмполи
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли1
Эвертон4
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас0
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер2
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль4
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед3
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур5
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
20:15
Брайтон & Хоув
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта2
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья0
Лацио2
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина0
Парма1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория2
Кьево0
Футбол. Зарубежный
22:30
Уотфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
22:30
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне0
Милан0
Все события
Фоторепортажи
11Крутые кадры карьеры Виталия Мутко
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
19:34 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» прервала восьмиматчевую победную серию «Ювентуса» в чемпионате Италии

ТАСС, 26 декабря. Туринский «Ювентус» в меньшинстве сыграл вничью с «Аталантой» из Бергамо в гостевом матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Наверх
Источник: Reuters

В составе «Аталанты» дважды отличился Дуван Сапата (24-я и 56-я минуты). У гостей гол забил Криштиану Роналду (78), на второй минуте игры мяч в своим ворота отправил защитник «Аталанты» Берат Джимсити. На 53-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур, получивший второе предупреждение.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Роналду впервые в текущем сезоне начинал матч на скамейке запасных, он вышел на поле на 65-й минуте.

До этой встречи «Ювентус» одержал восемь побед подряд в первенстве страны. Также туринский клуб не пропускал голы на протяжении шести матчей чемпионата. «Ювентус» продлил свою беспроигрышную серию в матчах турнира до 22 матчей. Последний раз команда проигрывала в серии А 22 апреля «Наполи» (0:1).

«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии с 50 очками в активе. «Аталанта» находится на седьмой строчке (25 очков). Следующий матч «Ювентус» проведет 29 декабря дома против «Сампдории» из Генуи. «Аталанта» сыграет в тот же день на выезде против «Сассуоло».

Аталанта 2:2
Первый тайм: 1:1
Ювентус
26.12.2018, 17:00 основной раунд: 18-й тур Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини Массимилиано Аллегри
Голы
24′ Дуван Сапата 91
56′ Дуван Сапата (А.Д. Гомес) 91
19 Берат Джимсити 2′
7 Криштиану Роналду (М. Манджукич) 78′
Составы
Этрит Бериша 1
Берат Джимсити 19
Тимоти Кастань 21
32′ Джанлука Манчини 23
59′ Ханс Хатебур 33
90′ Ремо Фройлер 11
Алехандро Дарио Гомес 10
29′ Дуван Сапата 91
86′ Андреа Мазиелло 5
Муса Барроу 99
77′ Йосип Иличич 72
Маттео Пессина 22
67′ Марио Пашалич 88
Робин Гозенс 8
1 Войчех Щенсны
2 Маттиа Де Шильо
3 Джорджо Кьеллини 38′
12 Алекс Сандру
19 Леонардо Бонуччи
23 Эмре Джан
30 Родриго Бентанкур 18′ 53′
10 Пауло Дибала
17 Марио Манджукич 62′
6 Сами Хедира 65′
7 Криштиану Роналду
11 Дуглас Коста 57′
5 Миралем Пьянич
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 2
5 Угловые 5
18 Фолы 16
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аталанта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Квинси Промеса проблемы в Испании, и с футболом это не связано
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Год фигурного катания: побег Медведевой и четверные Трусовой
Адвокат: Глушаков украл у своих детей 170 миллионов рублей
Аршавин: Пришлось забить четыре, чтобы Торрес не смог отказать
Трое игроков сборной России попали в число лучших в мире
От Тутберидзе до Черчесова: 5 самых крутых тренеров года
Китайский клуб предложит форварду АПЛ контракт на 44 млн фунтов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь