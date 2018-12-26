«Аталанта» прервала восьмиматчевую победную серию «Ювентуса» в чемпионате Италии

Источник: Reuters

В составе «Аталанты» дважды отличился Дуван Сапата (24-я и 56-я минуты). У гостей гол забил Криштиану Роналду (78), на второй минуте игры мяч в своим ворота отправил защитник «Аталанты» Берат Джимсити. На 53-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур, получивший второе предупреждение.

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Роналду впервые в текущем сезоне начинал матч на скамейке запасных, он вышел на поле на 65-й минуте.

До этой встречи «Ювентус» одержал восемь побед подряд в первенстве страны. Также туринский клуб не пропускал голы на протяжении шести матчей чемпионата. «Ювентус» продлил свою беспроигрышную серию в матчах турнира до 22 матчей. Последний раз команда проигрывала в серии А 22 апреля «Наполи» (0:1).