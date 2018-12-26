СМИ: Владелец «Монако» Рыболовлев может продать клуб в январе

Источник: Reuters

По информации издания, российский предприниматель уже ведет переговоры о продаже клуба. Отмечается, что окружение Рыболовлева, в числе которых вице-президент «Монако» Вадим Васильев, уже находится «на заднем плане» в клубе и, по данным портала, не принимает активного участия в делах. После осуществления сделки в руководство «Монако» войдут принцесса княжества Стефания и ее сын Луи, а на должность спортивного директора клуба князь Монако Альбер II намерен пригласить немецкого специалиста Юргена Клинсманна.

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В декабре 2011 года компания Monaco Sport Invest, управление которой осуществляет Рыболовлев, приобрела у Альбера II 66,7% акций футбольного клуба «Монако», выступавшего на тот момент во второй лиге чемпионата Франции. Сумма сделки официально не разглашалась. Однако по ее условиям в обмен на акции Рыболовлев принял обязательство вложить в клуб не менее €100 млн в течение четырех сезонов.

В начале ноября 52-летний бизнесмен был задержан властями Франции для допроса по делу о коррупции. Также Рыболовлева обвиняли в инвестировании средств в команду в обход финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).