«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» и укрепил лидерство в чемпионате Англии по футболу

«Ливерпуль» продлил победную серию в текущем первенстве до восьми матчей. Последний раз команда проигрывала в чемпионате Англии 6 мая лондонскому «Челси» (0:1). С тех пор клуб не уступает в 20 матчах премьер-лиги.