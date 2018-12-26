«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» и укрепил лидерство в чемпионате Англии по футболу
ТАСС, 26 декабря. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу и упрочил лидерство в турнирной таблице.
ТАСС, 26 декабря. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу и упрочил лидерство в турнирной таблице.
Голами отметились Деян Ловрен (11-я минута), Мохаммед Салах (48, с пенальти), Джердан Шакири (79) и Фабиньо (85).
«Ливерпуль» продлил победную серию в текущем первенстве до восьми матчей. Последний раз команда проигрывала в чемпионате Англии 6 мая лондонскому «Челси» (0:1). С тех пор клуб не уступает в 20 матчах
В параллельной встрече «Манчестер Сити» проиграл в гостях «Лестеру» (2:1), позволив выйти на второе место лондонскому «Тоттенхэму», который разгромил дома «Борнмут» (5:0).
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате, набрав 51 очко. У «Тоттенхэма» 45 очков, в активе «Манчестер Сити» 44 балла.
|Ливерпуль
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4:0
Первый тайм: 1:0
|Ньюкасл Юнайтед
|Юрген Клопп
|Рафаэль Бенитес
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|2
|10
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Грэм Скотт (Англия)