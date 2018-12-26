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20:21 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» и укрепил лидерство в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 26 декабря. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу и упрочил лидерство в турнирной таблице.

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Источник: AP 2018

Голами отметились Деян Ловрен (11-я минута), Мохаммед Салах (48, с пенальти), Джердан Шакири (79) и Фабиньо (85).

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«Ливерпуль» продлил победную серию в текущем первенстве до восьми матчей. Последний раз команда проигрывала в чемпионате Англии 6 мая лондонскому «Челси» (0:1). С тех пор клуб не уступает в 20 матчах премьер-лиги.

В параллельной встрече «Манчестер Сити» проиграл в гостях «Лестеру» (2:1), позволив выйти на второе место лондонскому «Тоттенхэму», который разгромил дома «Борнмут» (5:0).

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате, набрав 51 очко. У «Тоттенхэма» 45 очков, в активе «Манчестер Сити» 44 балла.

Ливерпуль 4:0
Первый тайм: 1:0
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2018, 18:00 основной раунд: 19-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Рафаэль Бенитес
Голы
11′ Деян Ловрен 6
47′ Мохамед Салах 11
79′ Джердан Шачири 23
85′ Фабинью 3
Составы
Алиссон 13
Виргил ван Дейк 4
Деян Ловрен 6
Трент Александр-Арнолд 66
Джордан Хендерсон 14
Садио Мане 10
Мохамед Салах 11
Джердан Шачири 23
82′ Эндрю Робертсон 26
Натаниел Клайн 2
62′ Джорджиньо Вайналдум 5
Фабинью 3
69′ Роберту Фирмину 9
Дэниэл Старридж 15
12 Мартин Дубравка
3 Пол Дамметт
6 Джамал Ласкеллес
18 Федерико Фернандес
22 ДеАндре Йедлин
10 Мохамед Диаме
14 Исаак Хэйден
13 Йосинори Муто
21 Хосе Луис Санмартин Хоселу
11 Мэтт Ритчи 81′
7 Джейкоб Мерфи
15 Кенеди 73′
36 Шон Лонгстафф
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
10 Угловые 2
7 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Грэм Скотт (Англия)
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