Денис Черышев рассказал, когда и почему хотел бы попробовать силы в РПЛ

«Лет пять назад я говорил, что связываю свою карьеру исключительно с Испанией? Сейчас стал больше чувствовать любовь из России. После чемпионата мира у меня появилось много персональных болельщиков. Они много писали в соцсетях. Чувствую себя комфортно, когда приезжаю в сборную. Конечно, пока доволен тем, что играю в Европе за «Валенсию», но в будущем — может быть, не через год, два или три — возможно, попробую себя в Российской Премьер-Лиге.