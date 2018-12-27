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00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Денис Черышев рассказал, когда и почему хотел бы попробовать силы в РПЛ

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, когда хотел бы впервые в карьере перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги.

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Источник: AP 2018

«Лет пять назад я говорил, что связываю свою карьеру исключительно с Испанией? Сейчас стал больше чувствовать любовь из России. После чемпионата мира у меня появилось много персональных болельщиков. Они много писали в соцсетях. Чувствую себя комфортно, когда приезжаю в сборную. Конечно, пока доволен тем, что играю в Европе за «Валенсию», но в будущем — может быть, не через год, два или три — возможно, попробую себя в Российской Премьер-Лиге.

В «Валенсии», конечно, обсуждали чемпионат мира в России. Многие ребята расспрашивали, что и как получилось, как играла сборная. Многие, конечно, удивились, что наша сборная дошла до четвертьфинала мундиаля. Но, считаю, что это был наш первый шаг, а теперь нужно идти дальше, — сказал Черышев в интервью, размещённом на канале «4D: Чёткий футбол» в YouTube.

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