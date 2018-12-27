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09:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эмери обсуждал с Неймаром интерес «Реала»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери признался, что обсуждал с нападающим Неймаром слухи об интересе к нему со стороны «Реала».

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Источник: Reuters

По его словам, бразилец не нуждается в советах.

— У меня было несколько бесед с Неймаром о «Реале» и его футбольной карьере, но у него есть своя голова на плечах, — цитирует Sky Sports Эмери. — У него доброе сердце, ему не нужны никакие советы.

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