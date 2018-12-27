Салах пригрозил покинуть «Ливерпуль»

Источник: AP 2018

По информации The Jerusalem Post, «красные» проявляют интерес к израильскому форварду «Ред Булл Зальцбург» Моанесу Даббуру, что не очень нравится Салаху.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Испанское издание AS со ссылкой на израильские СМИ сообщает, что египтянин угрожал руководству «Ливерпуля», что потребует своего трансфера, если в клубе появится израильтянин.

Дело в том, что у Египта и Израиля сложные геополитические отношения. Во время карьеры в швейцарском «Базеле» Салах отказался пожимать руку израильским игрокам Маккаби Тель-Авив под предлогом того, что завязывал шнурки на бутсах.