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09:53 (мск), источник: Vesti.kz

Салах пригрозил покинуть «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохамед Салах может покинуть клуб из-за потенциального новичка.

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Источник: AP 2018

По информации The Jerusalem Post, «красные» проявляют интерес к израильскому форварду «Ред Булл Зальцбург» Моанесу Даббуру, что не очень нравится Салаху.

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Испанское издание AS со ссылкой на израильские СМИ сообщает, что египтянин угрожал руководству «Ливерпуля», что потребует своего трансфера, если в клубе появится израильтянин.

Дело в том, что у Египта и Израиля сложные геополитические отношения. Во время карьеры в швейцарском «Базеле» Салах отказался пожимать руку израильским игрокам Маккаби Тель-Авив под предлогом того, что завязывал шнурки на бутсах.

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» во всех турнира 25 матчей, забил 14 голов и сделал семь ассистов. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года.

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