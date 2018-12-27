Салах пригрозил покинуть «Ливерпуль»
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохамед Салах может покинуть клуб
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохамед Салах может покинуть клуб
По информации The Jerusalem Post, «красные» проявляют интерес к израильскому форварду «Ред Булл Зальцбург» Моанесу Даббуру, что не очень нравится Салаху.
Испанское издание AS со ссылкой на израильские СМИ сообщает, что египтянин угрожал руководству «Ливерпуля», что потребует своего трансфера, если в клубе появится израильтянин.
Дело в том, что у Египта и Израиля сложные геополитические отношения. Во время карьеры в швейцарском «Базеле» Салах отказался пожимать руку израильским игрокам Маккаби
В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» во всех турнира 25 матчей, забил 14 голов и сделал семь ассистов. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года.