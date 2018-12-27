СМИ: Рамос готов покинуть «Реал» в случае возвращения Моуринью

Источник: Reuters

По информации издания, в период, когда Моуринью возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год, у защитника сложились непростые отношения с главным тренером, поэтому он выразил готовность уйти.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Реал» готов вернуть Моуринью после окончания нынешнего сезона. Вместе с командой он становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.