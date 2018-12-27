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09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Рамос готов покинуть «Реал» в случае возвращения Моуринью

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос готов покинуть покинуть команду, если её возглавит португальский специалист Жозе Моуринью, ранее уволенный из «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

По информации издания, в период, когда Моуринью возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год, у защитника сложились непростые отношения с главным тренером, поэтому он выразил готовность уйти.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Реал» готов вернуть Моуринью после окончания нынешнего сезона. Вместе с командой он становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Отмечалось, что «Реал» планирует подписать контракт с португальцем после 1 июля 2019 года, чтобы избежать выплаты неустойки «Манчестер Юнайтед» в размере € 5 млн.

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