СМИ узнали об уходе гендиректора из «Кайрата»
Генеральный директор «Кайрата» Алишер Апсалямов ушел из алматинского клуба, сообщает KazFootball.kz.
Генеральный директор «Кайрата» Алишер Апсалямов ушел из алматинского клуба, сообщает KazFootball.kz.
Апсалямов был назначен гендиректором клуба в феврале 2017 года. Он имеет опыт спортивного и футбольного менеджмента, получил высшее образование в Suffolk University, после чего занимал административные должности в футбольных клубах «Кардифф Сити» (Англия) и «Сараево» (Босния и Герцеговина).
Временно исполняющим обязанности гендиректора «Кайрата» будет Марат Баймуханов.