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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ узнали об уходе гендиректора из «Кайрата»

Генеральный директор «Кайрата» Алишер Апсалямов ушел из алматинского клуба, сообщает KazFootball.kz.

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Апсалямов был назначен гендиректором клуба в феврале 2017 года. Он имеет опыт спортивного и футбольного менеджмента, получил высшее образование в Suffolk University, после чего занимал административные должности в футбольных клубах «Кардифф Сити» (Англия) и «Сараево» (Босния и Герцеговина).

Временно исполняющим обязанности гендиректора «Кайрата» будет Марат Баймуханов.

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