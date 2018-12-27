СМИ узнали об уходе гендиректора из «Кайрата»

Апсалямов был назначен гендиректором клуба в феврале 2017 года. Он имеет опыт спортивного и футбольного менеджмента, получил высшее образование в Suffolk University, после чего занимал административные должности в футбольных клубах «Кардифф Сити» (Англия) и «Сараево» (Босния и Герцеговина).