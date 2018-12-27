Кайсар Бекенов покинул «Астану»

«Кайсар Рауфович обратился ко мне еще год назад с просьбой освободить его от занимаемой должности, но тогда его уход даже не обсуждался — слишком большую роль он играл в системе управления клубом и он отвечал за целый спектр стратегических вопросов. Но по итогам нынешнего сезона просьба была озвучена повторно и мы не могли не пойти навстречу нашему коллеге, который отдал клубу шесть лет. Кайсар Рауфович меняет сферу деятельности и вскоре вступит в новую должность на новом для себя месте работы.