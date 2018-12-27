Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.12
Уотфорд1
Челси2
Футбол. Зарубежный
26.12
Интер1
Наполи0
Футбол. Зарубежный
26.12
Торино3
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
26.12
СПАЛ0
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
26.12
Брайтон & Хоув1
Арсенал1
Все события
Фоторепортажи
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
15«Я считаю, что я особенный»
10:02 (мск), источник: Vesti.kz

Кайсар Бекенов покинул «Астану»

В связи с переходом на другую работу исполнительный директор ФК «Астана» Кайсар Бекенов покидает клуб, информирует пресс-служба столичной команды.

Наверх

Президент «Астаны» Саян Хамитжанов прокомментировал уход Бекенова:

«Кайсар Рауфович обратился ко мне еще год назад с просьбой освободить его от занимаемой должности, но тогда его уход даже не обсуждался — слишком большую роль он играл в системе управления клубом и он отвечал за целый спектр стратегических вопросов. Но по итогам нынешнего сезона просьба была озвучена повторно и мы не могли не пойти навстречу нашему коллеге, который отдал клубу шесть лет. Кайсар Рауфович меняет сферу деятельности и вскоре вступит в новую должность на новом для себя месте работы.

Без преувеличения скажу, что считаю Бекенова лучшим футбольным менеджером Казахстана. В короткие сроки он сумел привить в «Астане» европейский стиль футбольного менеджмента. Именно при его непосредственном участии работа администрации клуба и все связующие процессы была выстроены, как швейцарские часы. Отмечу не только высокие профессиональные, но и личные качества Кайсара Рауфовича, которые позволили сформировать внутри нашего коллектива высокий командный дух и атмосферу товарищества. У Бекенова блестящее специализированное европейское футбольное образование, которое способствует максимальной реализации его необычайного потенциала.

От всей души желаем Кайсару Рауфовичу добиться на новом месте не менее значимых успехов, чем с «Астаной», во всяком случае, это специалист обладает всеми качествами высококлассного топ-менеджера европейского уровня!.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Барыс" взял Боченски на заключительный выезд в году
«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» и укрепил лидерство в АПЛ
Канада устроила Дании жесточайшую порку на молодежном ЧМ
Главные задачи на зиму. Московский «Спартак»
СМИ: Промес хочет вернуться в «Спартак» на правах аренды
«Аталанта» прервала восьмиматчевую победную серию «Ювентуса»
Буффон продлит контракт с «ПСЖ»
Анчелотти: Кулибали оскорбляли, в следующий раз мы уйдем с поля
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь