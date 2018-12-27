Кайсар Бекенов покинул «Астану»
В связи с переходом на другую работу исполнительный директор ФК «Астана» Кайсар Бекенов покидает клуб, информирует
В связи с переходом на другую работу исполнительный директор ФК «Астана» Кайсар Бекенов покидает клуб, информирует
Президент «Астаны» Саян Хамитжанов прокомментировал уход Бекенова:
«Кайсар Рауфович обратился ко мне еще год назад с просьбой освободить его от занимаемой должности, но тогда его уход даже не обсуждался — слишком большую роль он играл в системе управления клубом и он отвечал за целый спектр стратегических вопросов. Но по итогам нынешнего сезона просьба была озвучена повторно и мы не могли не пойти навстречу нашему коллеге, который отдал клубу шесть лет. Кайсар Рауфович меняет сферу деятельности и вскоре вступит в новую должность на новом для себя месте работы.
Без преувеличения скажу, что считаю Бекенова лучшим футбольным менеджером Казахстана. В короткие сроки он сумел привить в «Астане» европейский стиль футбольного менеджмента. Именно при его непосредственном участии работа администрации клуба и все связующие процессы была выстроены, как швейцарские часы. Отмечу не только высокие профессиональные, но и личные качества Кайсара Рауфовича, которые позволили сформировать внутри нашего коллектива высокий командный дух и атмосферу товарищества. У Бекенова блестящее специализированное европейское футбольное образование, которое способствует максимальной реализации его необычайного потенциала.
От всей души желаем Кайсару Рауфовичу добиться на новом месте не менее значимых успехов, чем с «Астаной», во всяком случае, это специалист обладает всеми качествами высококлассного