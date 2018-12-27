Умер американский тренер, двукратный чемпион MLS Зиги Шмид

Как сообщила семья специалиста, он скончался в больнице. Тренер был госпитализирован три недели назад, ему предстояла пересадка сердца.

Шмид родился в Германии, его семья переехала в США, когда он был ребенком. В качестве футболиста выступал за команду Калифорнийского университета, которую затем тренировал и трижды привел ее к чемпионству в NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта).