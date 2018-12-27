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10:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Умер американский тренер, двукратный чемпион MLS Зиги Шмид

Известный американский тренер немецкого происхождения Зиги Шмид скончался в больнице, сообщает ESPN. Ему было 65 лет.

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Как сообщила семья специалиста, он скончался в больнице. Тренер был госпитализирован три недели назад, ему предстояла пересадка сердца.

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Шмид родился в Германии, его семья переехала в США, когда он был ребенком. В качестве футболиста выступал за команду Калифорнийского университета, которую затем тренировал и трижды привел ее к чемпионству в NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта).

В MLS работал с «Лос-Анджелес Гэлакси», «Коламбусом» и «Сиэтлом». С «Коламбусом» и «Лос-Анджелесом» он по разу становился стал чемпионом MLS. В 2000 году он привел «Гэлакси» к победе в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Дважды признавался лучшим тренером года в MLS.

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