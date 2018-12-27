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15«Я считаю, что я особенный»
10:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карло Анчелотти: Кулибали оскорбляли по расовому признаку. В следующий раз «Наполи» уйдет с поля

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после матча против «Интера» (0:1) в чемпионате Италии сообщил о расизме со стороны болельщиков в отношении защитника команды Калиду Кулибали.

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Источник: Reuters
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— Я спросил у судьи по поводу удалений Кулибали и Инсинье, больше ничего. Эти инциденты решили исход матча. Во втором тайме мы сыграли очень хорошо и оказывали давление на соперника. Мы даже могли выиграть вдесятером, но к этому моменту страсти закипели, — цитирует специалиста Football Italia. — Была странная атмосфера. Трижды мы просили остановить игру, трижды диктор по стадиону предупреждал об этом. Кулибали, конечно, был раздражен.

Он обычно спокойный и профессиональный парень, но он слышал «обезьяньи» крики в свой адрес всю игру. Мы трижды просили принять меры. Нам трижды сказали, что игра может быть прекращена, но когда? После четырех или пяти объявлений? Возможно, в следующий раз мы возьмем инициативу в свои руки и сами откажемся играть. Да, за это нам могут засчитать поражение, но мы готовы к этому. Такие вещи — это плохо для итальянского футбола.

Интер 1:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
26.12.2018, 22:30 основной раунд: 18-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Карло Анчелотти
Голы
90+1′ Лаутаро Мартинес 10
Составы
Самир Ханданович 1
Стефан де Фрай 6
Квадво Асамоа 18
Данило Д`Амброзио 33
Милан Шкриньяр 37
29′ Марсело Брозович 77
Мауро Икарди 9
Маттео Политано 16
83′ Жоау Мариу 15
90+2′ Лаутаро Мартинес 10
52′ 64′ Борха Валеро 20
Матиас Весино 8
74′ Иван Перишич 44
Кейта Бальде 11
1 Алекс Мерет
26 Калиду Кулибали 80′ 80′
33 Рауль Альбиоль 67′
5 Маркес Лоурейру Аллан 56′
8 Фабиан Руис
20 Петр Зелиньски
7 Хосе Кальехон
24 Лоренцо Инсинье 90+4′
6 Мариу Руй 78′
31 Фаузи Гулям
17 Марек Хамшик 24′
19 Никола Максимович
99 Аркадиуш Милик 70′
14 Дрис Мертенс
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
12 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 4
5 Угловые 0
12 Фолы 10
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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