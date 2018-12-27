Карло Анчелотти: Кулибали оскорбляли по расовому признаку. В следующий раз «Наполи» уйдет с поля

— Я спросил у судьи по поводу удалений Кулибали и Инсинье, больше ничего. Эти инциденты решили исход матча. Во втором тайме мы сыграли очень хорошо и оказывали давление на соперника. Мы даже могли выиграть вдесятером, но к этому моменту страсти закипели, — цитирует специалиста Football Italia. — Была странная атмосфера. Трижды мы просили остановить игру, трижды диктор по стадиону предупреждал об этом. Кулибали, конечно, был раздражен.

Он обычно спокойный и профессиональный парень, но он слышал «обезьяньи» крики в свой адрес всю игру. Мы трижды просили принять меры. Нам трижды сказали, что игра может быть прекращена, но когда? После четырех или пяти объявлений? Возможно, в следующий раз мы возьмем инициативу в свои руки и сами откажемся играть. Да, за это нам могут засчитать поражение, но мы готовы к этому. Такие вещи — это плохо для итальянского футбола.