Гончаренко включил Сетьена в тройку лучших тренеров мира. Пора познакомиться с ним поближе

Источник: Матч ТВ

1. Юрген Клопп, «Ливерпуль».

2. Маурицио Сарри, «Челси».

3. Кике Сетьен, «Бетис».

Так выглядит тройка топ-тренеров мира прямо сейчас по версии Виктора Гончаренко, которую он назвал в интервью Sport24. В апреле Артем Терентьев уже рассказывал о тренере «Бетиса», но теперь есть отличный повод напомнить о Кике Сетьене снова. C тех пор его команда стала еще круче — закрепилась в верхней части таблицы и обыграла «Барсу» на ее поле (4:3). Плюс установила рекорд ла лиги по владению мячом за один матч — 82,5%. Важно, что все 90 минут той игры с «Леганесом» прошли в равных составах.

В 2006 году Сетьена занесло в Экваториальную Гвинею. Прошло 9 лет, как он закончил карьеру полузащитника и работал тренером, но результатов не было. Несколько лет он играл с пляжными футболистами и тренировал их, затем выучился и дебютировал на бровке «Расинга». Получалось не очень, уже через год пришлось уйти в команду низшего дивизиона, название которой вам вряд ли о чем-то скажет («Полидепортиво»).

Это был сложный период в жизни Сетьена. Он признавался, что испытывал финансовые трудности и работал в футболе во многом из-за денег. «Тренерских амбиций тогда у меня не было», — говорил Сетьен. Тут и подвернулся хорошо оплачиваемый вариант. Но слишком экзотичный. Президент «Лонгроньеса», за который Сетьен провел больше ста матчей, Хуан Артелано заключил договор с сыном президента Экваториальной Гвинеи Русланом Обиангом (и министром по делам молодежи и спорта) о сотрудничестве.

Экваториальная Гвинея — бывшая испанская колония в Африке, которая стала независимым государством в 1969 году. В 2006-м государство получило совместное с Габоном право на проведение Кубка африканских наций-2012. Это было большим событием в жизни маленькой африканской страны, которая ранее никогда не отбиралась даже на континентальный турнир. Там решили, что за 6 лет нужно поднять футбол и выступить достойно. Без помощи бывшей метрополии не обойтись.

Сетьен стал тренером сборной Экваториальной Гвинеи, а также сборной U-21, которая играла в отборе к Олимпиаде-2008. Клуб «Логроньес» обязался помогать Сетьену выстраивать глобальную селекционную сеть отбора перспективных подростков для сборных. Круг поиска — около 200 000 африканцев. El Pais тогда писал, что Кике поставили задачу отыскать нового Это’О.

Кроме того, по договору между федерацией африканской страны и испанским клубом наиболее талантливые футболисты и тренеры Гвинеи проходили стажировки в фарм-клубе «Риоха», а на игровую форму «Лонгроньеса» нанесли логотип будущего турнира и фразу: «Экваториальная Гвинея — рай Африки». Проект глобальный и амбициозный: с нуля выстроить футбол в стране с населением в миллион человек и выступить достойно на Кубке Африки. Камерун — 16 миллионов, Нигерия — 130.

Сетьен вроде бы загорелся, но уехал уже через три месяца. Скорее всего, просто не выдержал. «Я не привыкну видеть мальчиков, играющих босиком на людных улицах», — говорил он еще при подписании контракта. Сетьен возглавил «Лонгроньес» и какое-то время продолжал помогать гвинейскому футболу, но уже из Испании.

В 2012 году Экваториальная Гвинея добилась исторического достижения, выйдя из группы домашнего Кубка Африки. Тогда Сетьен тоже добился своего главного достижения в карьере: вывел скромнейший «Луго» в Сегунду и занял там 11-е место. Лучший результат в истории клуба. Так Кико начал делать себе имя в Испании.

Успех Сетьена дошел до руководства «Лас-Пальмаса», и он поехал шуметь на Канары. Результаты и игру «Лас Пальмаса» начали обсуждать в Европе. Прежде всего ее безумную результативность (5:3, 4:3, 3:3 — ставить на тотал больше 2,5 в матче «Лас Пальмаса» можно было не глядя) и второе место в ла лиге по владению. Отрывок из материала Сида Лоу для британской The Guardian:

«В “Лас-Пальмасе” Кике Сетьен доказал, что футбол — это весело. Мальчик на побегушках в фармакологическом колледже, специалист по обычному и пляжному футболу. Где-то на скамейке ЧМ-86 в Мехико он сказал, что готов отрезать себе мизинец, чтобы сыграть под руководством Йохана Кройффа. Также он говорил, что Хуан Карлос Валерон заставлял его плакать [своей игрой], просил Месси никогда не заканчивать карьеру и вылавливал Луку Модрича, чтобы признаться, как сильно он любит наблюдать за его игрой. Шахматисист-фанатик, который играл с Гарри Каспаровым и считает, что происходящие на доске похоже на то, что происходит на поле».

Философия Сетьена — тотальный контроль мяча, а его прогресс связан с постоянным поиском новых ходов продвижения мяча вперед. Его игроки почти всегда разыгрывают удар от ворот низом. На становление Сетьена-тренера повлиял Йохан Кройфф, ради игры под руководством которого он был готов отрезать мизинец.

— Помню, как играла «Барселона» Йохана Кройффа. Против них ты бегаешь за мячом все 90 минут. Я сказал себе: «Это то, что мне нравится. Я хочу быть частью такой команды и понять, за счет чего это происходит». Как ему удается владеть мячом постоянно, вынуждая соперника бегать за ним весь матч? …Тогда я начал по-настоящему смотреть футбол. Анализировать его. Чтобы понять, что я чувствовал, чего хочу добиться на практике, когда стану тренером. Я хотел мяч, — написал Сетьен в колонке для Coaches Voice («Голос тренера», аналог Players' Tribune).