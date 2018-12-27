Гончаренко включил Сетьена в тройку лучших тренеров мира. Пора познакомиться с ним поближе
11 лет назад он тренировал Экваториальную Гвинею, а сейчас обыгрывает «Реал» и «Барселону».
11 лет назад он тренировал Экваториальную Гвинею, а сейчас обыгрывает «Реал» и «Барселону».
1. Юрген Клопп, «Ливерпуль».
2. Маурицио Сарри, «Челси».
3. Кике Сетьен, «Бетис».
Так выглядит тройка
В 2006 году Сетьена занесло в Экваториальную Гвинею. Прошло 9 лет, как он закончил карьеру полузащитника и работал тренером, но результатов не было. Несколько лет он играл с пляжными футболистами и тренировал их, затем выучился и дебютировал на бровке «Расинга». Получалось не очень, уже через год пришлось уйти в команду низшего дивизиона, название которой вам вряд ли о
Это был сложный период в жизни Сетьена. Он признавался, что испытывал финансовые трудности и работал в футболе во многом
Экваториальная Гвинея — бывшая испанская колония в Африке, которая стала независимым государством в 1969 году. В 2006-м государство получило совместное с Габоном право на проведение Кубка африканских наций-2012. Это было большим событием в жизни маленькой африканской страны, которая ранее никогда не отбиралась даже на континентальный турнир. Там решили, что за 6 лет нужно поднять футбол и выступить достойно. Без помощи бывшей метрополии не обойтись.
Сетьен стал тренером сборной Экваториальной Гвинеи, а также сборной U-21, которая играла в отборе к Олимпиаде-2008. Клуб «Логроньес» обязался помогать Сетьену выстраивать глобальную селекционную сеть отбора перспективных подростков для сборных. Круг поиска — около 200 000 африканцев. El Pais тогда писал, что Кике поставили задачу отыскать нового Это’О.
Кроме того, по договору между федерацией африканской страны и испанским клубом наиболее талантливые футболисты и тренеры Гвинеи проходили стажировки в
Сетьен вроде бы загорелся, но уехал уже через три месяца. Скорее всего, просто не выдержал. «Я не привыкну видеть мальчиков, играющих босиком на людных улицах», — говорил он еще при подписании контракта. Сетьен возглавил «Лонгроньес» и
В 2012 году Экваториальная Гвинея добилась исторического достижения, выйдя из группы домашнего Кубка Африки. Тогда Сетьен тоже добился своего главного достижения в карьере: вывел скромнейший «Луго» в Сегунду и занял там 11-е место. Лучший результат в истории клуба. Так Кико начал делать себе имя в Испании.
Успех Сетьена дошел до руководства «Лас-Пальмаса», и он поехал шуметь на Канары. Результаты и игру «Лас Пальмаса» начали обсуждать в Европе. Прежде всего ее безумную результативность (5:3, 4:3, 3:3 — ставить на тотал больше 2,5 в матче «Лас Пальмаса» можно было не глядя) и второе место в ла лиге по владению. Отрывок из материала Сида Лоу для британской The Guardian:
«В “Лас-Пальмасе” Кике Сетьен доказал, что футбол — это весело. Мальчик на побегушках в фармакологическом колледже, специалист по обычному и пляжному футболу.
Философия Сетьена — тотальный контроль мяча, а его прогресс связан с постоянным поиском новых ходов продвижения мяча вперед. Его игроки почти всегда разыгрывают удар от ворот низом. На становление
— Помню, как играла «Барселона» Йохана Кройффа. Против них ты бегаешь за мячом все 90 минут. Я сказал себе: «Это то, что мне нравится. Я хочу быть частью такой команды и понять, за счет чего это происходит». Как ему удается владеть мячом постоянно, вынуждая соперника бегать за ним весь матч? …Тогда я начал