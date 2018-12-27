СМИ: Рабьо перейдет в «Барселону» за пять миллионов евро
Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо может перейти в «Барселону" в зимнее трансферное окно за пять миллионов евро, сообщает AS.
Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо может перейти в «Барселону" в зимнее трансферное окно за пять миллионов евро, сообщает AS.
23-летний француский хавбек будет получать около 10 миллионов евро в год.
Ранее Рабьо отказался продлевать контракт с парижской командой. Отношения между игроком и клубом испортились и «ПСЖ» надеется расстаться с ним уже зимой.
Сообщается, что 10 миллионов евро также может получить в качестве бонуса мать игрока, которая является его агентом.
Контракт 23-летнего Рабьо с «ПСЖ» истекает летом 2019 года.