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10:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Рабьо перейдет в «Барселону» за пять миллионов евро

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо может перейти в «Барселону"​ в зимнее трансферное окно за пять миллионов евро, сообщает AS.

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Источник: Reuters

23-летний француский хавбек будет получать около 10 миллионов евро в год.

Ранее Рабьо отказался продлевать контракт с парижской командой. Отношения между игроком и клубом испортились и «ПСЖ» надеется расстаться с ним уже зимой.

Сообщается, что 10 миллионов евро также может получить в качестве бонуса мать игрока, которая является его агентом.

Контракт 23-летнего Рабьо с «ПСЖ» истекает летом 2019 года.

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