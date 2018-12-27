СМИ: Рабьо перейдет в «Барселону» за пять миллионов евро

Источник: Reuters

23-летний француский хавбек будет получать около 10 миллионов евро в год.

Ранее Рабьо отказался продлевать контракт с парижской командой. Отношения между игроком и клубом испортились и «ПСЖ» надеется расстаться с ним уже зимой.

Сообщается, что 10 миллионов евро также может получить в качестве бонуса мать игрока, которая является его агентом.