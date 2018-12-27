СМИ: Вагнер Лав покинет «Бешикташ»

Как информирует Sabah, руководство «Бешикташа» определилось со списком игроков, которые покинут команду. Среди них и Вагнер Лав. Также в нем присутствует бывший полузащитник «Рубина» Гекхан Тере. Другие фигуранты списка — вратарь Толга Зенгин, полузащитник Толгай Арслан и нападающий Кайл Ларин.