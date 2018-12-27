СМИ: Вагнер Лав покинет «Бешикташ»
Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав уйдет из «Бешикташа», сообщают турецкие СМИ.
Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав уйдет из «Бешикташа», сообщают турецкие СМИ.
Как информирует Sabah, руководство «Бешикташа» определилось со списком игроков, которые покинут команду. Среди них и Вагнер Лав. Также в нем присутствует бывший полузащитник «Рубина» Гекхан Тере. Другие фигуранты списка — вратарь Толга Зенгин, полузащитник Толгай Арслан и нападающий Кайл Ларин.
34-летний Вагнер Лав в текущем сезоне провел 16 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах и забил семь мячей.