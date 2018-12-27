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11:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Вагнер Лав покинет «Бешикташ»

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав уйдет из «Бешикташа», сообщают турецкие СМИ.

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Источник: AP 2018

Как информирует Sabah, руководство «Бешикташа» определилось со списком игроков, которые покинут команду. Среди них и Вагнер Лав. Также в нем присутствует бывший полузащитник «Рубина» Гекхан Тере. Другие фигуранты списка — вратарь Толга Зенгин, полузащитник Толгай Арслан и нападающий Кайл Ларин.

34-летний Вагнер Лав в текущем сезоне провел 16 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах и забил семь мячей.

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