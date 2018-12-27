Месси и Криштиану дешевеют! И не только они
Кто из звезд за год резко подешевел? Тут есть место и Месси с Роналду.
Кто из звезд за год резко подешевел? Тут есть место и Месси с Роналду.
За календарный год многие из звезд мирового футбола резко подешевели. «СЭ» составил топ-10 тех, чья стоимость согласно оценке transfermarkt упала заметнее остальных.
Клуб: «Барселона»
Возраст: 31 год
Цена на начало года: 85 миллионов
Цена на конец года: 60 миллионов
Потеря: 25 миллионов (29,4 процента)
* — все цены в евро.
Уругваец возглавил этот список во многом
Клуб: «Барселона»
Возраст: 31 год
Цена на начало года: 180 миллионов
Цена на конец года: 160 миллионов
Потеря: 20 миллионов (11,1 процента).
Снижение трансферной стоимости главной звезды
Клуб: «Ювентус»
Возраст: 33 года
Цена на начало года: 120 миллионов
Цена на конец года: 100 миллионов
Потеря: 20 миллионов (16,7 процента).
У Роналду случай похожий. Перед началом нового сезона он бросил себе новый вызов и стал с нуля доказывать все себе в серии А. И пусть Криштиану забивает меньше, чем можно было привыкнуть, он стал более командным игроком.
Клуб: «Милан»
Возраст: 31 год
Цена на начало года: 70 миллионов
Цена на конец года: 50 миллионов
Потеря: 20 миллионов (28,6 процента).
Аргентинец летом стал жертвой перехода в «Ювентус» Роналду. Клуб отдал его в аренду «Милану», где Игуаин никак не может освоиться до конца. Видно, что Гонсало сдал. Отсюда и снижение трансферной стоимости.
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Возраст: 30 лет
Цена на начало года: 65 миллионов
Цена на конец года: 45 миллионов
Потеря: 20 миллионов (30,8 процента).
Еще один игрок, которому смена клуба не пошла на пользу. В активе Алексиса всего 30 игр, в которых он забил четыре мяча. Причем в этом сезоне всего один гол. Помимо долгой адаптации в «Манчестер Юнайтед» и непростых отношений с Жозе Моуринью, по трансферной стоимости чилийца ударили травмы.
Клуб: «Далянь Ифан»
Возраст: 25 лет
Цена на начало года: 40 миллионов
Цена на конец года: 20 миллионов
Потеря: 20 миллионов (50 процентов).
Единственный в списке младше 30 лет. Бельгиец после «Монако» и «Атлетико» решил отправиться на заработки в Китай. Выступал неплохо (7 голов в 26 матчах) и даже заслужил вызов в сборную на бронзовый для нее ЧМ-2018. Но выбор в пользу «Даляня» сбил цену вдвое.
Клуб: «Арсенал»
Возраст: 30 лет
Цена на начало года: 50 миллионов
Цена на конец года: 35 миллионов
Потеря: 15 миллионов (30 процентов).
У Эмери немец стал игроком ротации. В этом сезоне он принял участие в чуть больше чем 50 процентах матчей (15 из 27).
Клуб: «Реал»
Возраст: 33 года
Цена на начало года: 40 миллионов
Цена на конец года: 25 миллионов
Потеря: 15 миллионов (37,5 процента).
Как ни парадоксально, игрок года по множеству версий, в том числе обладатель «Золотого мяча», оказался в списке самых подешевевших футболистов мира. Этому есть два простых объяснения —
Клуб: «Барселона»
Возраст: 31 год
Цена на начало года: 35 миллионов
Цена на конец года: 20 миллионов
Потеря: 15 миллионов (42,9 процента).
Летом чилиец рискнул поменять стабильную «Баварию» на «Барселону». Но конкуренция в полузащите оказалась колоссальной. Для одного из сильнейших полузащитников европейского футбола, каким еще недавно считали Видаля, три матча без замен и 12 со скамейки, это болезненный удар. В том числе и по трансферной стоимости.
Клуб: «Бавария»
Возраст: 32 года
Цена на начало года: 35 миллионов
Цена на конец года: 22 миллиона
Потеря: 13 миллионов (37,1 процента).
Вратарь продолжает оправляться после тяжелых травм, которые преследовали его в 2017 году. И если физические кондиции Нойер набрал, то от прежней уверенности не осталось и следа. Из безоговорочно лучшего голкипера мира он превратился в просто хорошего. А такие метаморфозы, как известно, не проходят бесследно.