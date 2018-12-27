Месси и Криштиану дешевеют! И не только они

Источник: Спорт-Экспресс

За календарный год многие из звезд мирового футбола резко подешевели. «СЭ» составил топ-10 тех, чья стоимость согласно оценке transfermarkt упала заметнее остальных.

1. Луис Суарес

Клуб: «Барселона»

Возраст: 31 год

Цена на начало года: 85 миллионов

Цена на конец года: 60 миллионов

Потеря: 25 миллионов (29,4 процента)

* — все цены в евро.

Источник: Reuters

Уругваец возглавил этот список во многом из-за неудачной игры в этом сезоне. Суарес выдал две «сухие» серии по три матча в августе и ноябре, а также не мог отличиться в шести играх подряд в начале осени. При этом он не разучился забивать в важных встречах. «Реал», получивший от него три мяча, не даст соврать. Но все-таки -топ-нападающий не может уходить с поля без голов в больше чем половине матчей сезона (13 из 21).

2. Лионель Месси

Клуб: «Барселона»

Возраст: 31 год

Цена на начало года: 180 миллионов

Цена на конец года: 160 миллионов

Потеря: 20 миллионов (11,1 процента).

Снижение трансферной стоимости главной звезды сине-гранатовых обусловлено только возрастом. У Месси, в отличие от Суареса, нет проблем с результативностью. Конечно, в уходящем году он забил за «Барселону» меньше, чем в 2012-м, когда побил рекорд Герда Мюллера. Но статистика все равно впечатляющая — 47 мячей в 49 играх, а клубном уровне.

3. Криштиану Роналду

Клуб: «Ювентус»

Возраст: 33 года

Цена на начало года: 120 миллионов

Цена на конец года: 100 миллионов

Потеря: 20 миллионов (16,7 процента).

У Роналду случай похожий. Перед началом нового сезона он бросил себе новый вызов и стал с нуля доказывать все себе в серии А. И пусть Криштиану забивает меньше, чем можно было привыкнуть, он стал более командным игроком.

4. Гонсало Игуаин

Клуб: «Милан»

Возраст: 31 год

Цена на начало года: 70 миллионов

Цена на конец года: 50 миллионов

Потеря: 20 миллионов (28,6 процента).

Источник: AP

Аргентинец летом стал жертвой перехода в «Ювентус» Роналду. Клуб отдал его в аренду «Милану», где Игуаин никак не может освоиться до конца. Видно, что Гонсало сдал. Отсюда и снижение трансферной стоимости.

5. Алексис Санчес

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 30 лет

Цена на начало года: 65 миллионов

Цена на конец года: 45 миллионов

Потеря: 20 миллионов (30,8 процента).

Еще один игрок, которому смена клуба не пошла на пользу. В активе Алексиса всего 30 игр, в которых он забил четыре мяча. Причем в этом сезоне всего один гол. Помимо долгой адаптации в «Манчестер Юнайтед» и непростых отношений с Жозе Моуринью, по трансферной стоимости чилийца ударили травмы.

6. Янник Феррейра-Карраско

Клуб: «Далянь Ифан»

Возраст: 25 лет

Цена на начало года: 40 миллионов

Цена на конец года: 20 миллионов

Потеря: 20 миллионов (50 процентов).

Единственный в списке младше 30 лет. Бельгиец после «Монако» и «Атлетико» решил отправиться на заработки в Китай. Выступал неплохо (7 голов в 26 матчах) и даже заслужил вызов в сборную на бронзовый для нее ЧМ-2018. Но выбор в пользу «Даляня» сбил цену вдвое.

7. Месут Езил

Клуб: «Арсенал»

Возраст: 30 лет

Цена на начало года: 50 миллионов

Цена на конец года: 35 миллионов

Потеря: 15 миллионов (30 процентов).

У Эмери немец стал игроком ротации. В этом сезоне он принял участие в чуть больше чем 50 процентах матчей (15 из 27).

8. Лука Модрич

Клуб: «Реал»

Возраст: 33 года

Цена на начало года: 40 миллионов

Цена на конец года: 25 миллионов

Потеря: 15 миллионов (37,5 процента).

Источник: AFP

Как ни парадоксально, игрок года по множеству версий, в том числе обладатель «Золотого мяча», оказался в списке самых подешевевших футболистов мира. Этому есть два простых объяснения — во-первых, в сентябре Модричу исполнилось 33 года. А во-вторых, он, как и весь «Реал», крайне неудачно провел первую часть сезона.

9. Артуро Видаль

Клуб: «Барселона»

Возраст: 31 год

Цена на начало года: 35 миллионов

Цена на конец года: 20 миллионов

Потеря: 15 миллионов (42,9 процента).

Летом чилиец рискнул поменять стабильную «Баварию» на «Барселону». Но конкуренция в полузащите оказалась колоссальной. Для одного из сильнейших полузащитников европейского футбола, каким еще недавно считали Видаля, три матча без замен и 12 со скамейки, это болезненный удар. В том числе и по трансферной стоимости.

10. Мануэль Нойер

Клуб: «Бавария»

Возраст: 32 года

Цена на начало года: 35 миллионов

Цена на конец года: 22 миллиона

Потеря: 13 миллионов (37,1 процента).