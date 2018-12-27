Педро Родригес выбыл на несколько недель

Источник: Reuters

В конце первой половины встречи 19-го тура английской Премьер-лиги против «Уотфорда» он был вынужден покинуть поле, получив травму.

Первые медицинские исследования показывают, что у игрока травма мышц левого бедра, сообщает Todomercadoweb. Таким образом, испанский футболист выбыл на несколько недель. Точные сроки восстановление будут определены после медицинских тестов.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провёл в чемпионате Англии 17 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.