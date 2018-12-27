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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» подписал воспитанника бразильской академии

Карагандинский «Шахтер» подписал контракт с казахстанским защитником Бериком Шаиховым, сообщает на официальный сайт клуба.

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Срок соглашения 24-летнего игрока с карагандинским клубом составляет один год.

Последним клубом Шаихова был уральский «Акжайык», в составе которого он сыграл 33 матчах и записал на свой счет один гол и один ассист.

Воспитанник талдыкорганского футбола и бразильской академии «Оле Бразил» Шаихов начал карьеру в столичном «Байтереке» в Первой лиге. В премьер-лиге дебютировал в 2014 году в составе «Жетысу». Также выступал за «Астану», «Иртыш» и «Окжетпес».

Добавим, что по итогам сезона-2018 «Акжайык» занял последнее место и вылетел из премьер-лиги. «Шахтер» финишировал на восьмой строчке.

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"Шахтер" подписал воспитанника бразильской академии
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