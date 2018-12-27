«Шахтер» подписал воспитанника бразильской академии
Карагандинский «Шахтер» подписал контракт с казахстанским защитником Бериком Шаиховым, сообщает на официальный сайт клуба.
Карагандинский «Шахтер» подписал контракт с казахстанским защитником Бериком Шаиховым, сообщает на официальный сайт клуба.
Срок соглашения 24-летнего игрока с карагандинским клубом составляет один год.
Последним клубом Шаихова был уральский «Акжайык», в составе которого он сыграл 33 матчах и записал на свой счет один гол и один ассист.
Воспитанник талдыкорганского футбола и бразильской академии «Оле Бразил» Шаихов начал карьеру в столичном «Байтереке» в Первой лиге. В
Добавим, что по итогам сезона-2018 «Акжайык» занял последнее место и вылетел из