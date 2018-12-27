«Шахтер» подписал воспитанника бразильской академии

Срок соглашения 24-летнего игрока с карагандинским клубом составляет один год.

Последним клубом Шаихова был уральский «Акжайык», в составе которого он сыграл 33 матчах и записал на свой счет один гол и один ассист.

Воспитанник талдыкорганского футбола и бразильской академии «Оле Бразил» Шаихов начал карьеру в столичном «Байтереке» в Первой лиге. В премьер-лиге дебютировал в 2014 году в составе «Жетысу». Также выступал за «Астану», «Иртыш» и «Окжетпес».