СМИ: Гаттузо будет уволен из «Милана» после матча со СПАЛом
Руководство «Милана» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Дженнаро Гаттузо, сообщает Calciomercato.com.
Руководство «Милана» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Дженнаро Гаттузо, сообщает Calciomercato.com.
По информации издания, судьба итальянского специалиста уже решена. Тем не менее официально о его увольнении будет объявлено после матча со СПАЛом в 19-м туре Серии А, который состоится 29 декабря. В клубе решили оставить тренера у руля команды вплоть до зимнего перерыва.
Ранее руководство россонери выдвинуло Гаттузо условие, при котором будет готово оставить его во главе команды. Чтобы избежать отставки, тренеру были необходимы победы в матчах с «Фрозиноне» и СПАЛом, однако с первым соперником «Милан» справиться не сумел.
«Милан» после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 28 очков. В последних шести матчах первенства россонери одержали лишь одну победу.