«Хотел бы снова поработать с Гвардиолой». Месси — о «Золотом мяче», Роналду и Неймаре

Лео Месси дал большое интервью самой популярной газете Испании Marca, в котором он подводит итоги 2018-го года. Sport24 приводит главные цитаты аргентинца.

Тактика Вальверде

— Мы вернулись к схеме 4−3−3. При 4−4−2 мы оставляли сопернику слишком много пространства, да и забивать голы было сложнее. Игроки «Барсы» чувствуют себя комфортно, когда владеют мячом. Это то, что мы делали и будем делать всегда. В последних матчах нам удавалось и здорово обороняться.

Перспектива Дембеле

— Все зависит от самого Усмана — чего он хочет достичь. Он может стать одним из лучших в мире. Дембеле молод и все еще проход период адаптации в «Барселоне». Но чем меньше мы будем говорить об этом, тем лучше для него. Усман отдает себе отчет в том, что наделал ошибок. Он хороший парень и обязательно исправится. Все в команде ему помогают.

Возвращение Неймара

— Не думаю, что это возможно. Мы бы хотели, чтобы Неймар вернулся — он был важен на поле и в раздевалке. Мы друзья, пережили и прекрасные, и сложные моменты, провели много времени вместе. Но сейчас ему будет очень тяжело уйти. «ПСЖ» не позволит забрать у себя Неймара.

Пеп Гвардиола

— Мне бы хотелось снова поработать с Гвардиолой. Это один из лучших тренеров мира. Именно поэтому я бы хотел снова встретиться с ним, но понимаю, что это крайне сложно осуществить.

Андрес Иньеста

— Очевидно, что мы скучаем по Иньесте — как на поле, так и вне его. Вместе с Андресом мы прошли через кучу всего. Мне его очень не хватает.

«Золотой мяч»

— Осознавал, что в этом сезоне у меня нет шансов на «Золотой мяч». Я слышал фамилии претендентов и знал, что меня в числе них быть не может. И даже не ждал, какое место займу — четвертое, пятое? Я не был удивлен.

«Реал»

— В начале сезона я уже говорил, что «Реал» — отличный клуб, один из лучших в мире. У Мадрида много игроков, но Криштиану будет не хватать любой команде — из какой бы он не ушел. Роналду забивает кучу голов и делает множество других вещей на поле. Не удивлен, что «Реалу» так его не хватает.

Соперничество с Роналду

— Время, когда мы с Криштиану играли в одной лиге и каждый раз пытались обыграть друг друга, было прекрасным. Я бы назвал это здоровым соперничеством — каждый пытался превзойти другого по всем компонентам. Думаю, наибольшее удовольствие от этого получали зрители Ла Лиги.

VAR