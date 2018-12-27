Иманол Альгуасиль возглавил «Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» назначил Иманола Альгуасиля на должность главного тренера", сообщает официальный сайт клуба.
«Реал Сосьедад» назначил Иманола Альгуасиля на должность главного тренера", сообщает официальный сайт клуба.
Указано, что новый тренерский штаб будет работать до конца нынешнего сезона.
47-летний специалист работает в системе баскского клуба с 2011 года, был помощником главного тренера, тренером молодежной и резервной команд, а также и.о. главного тренера. Также выступал за команду в качестве игрока на позиции защитника.
Ранее с поста главного тренера был уволен Асьер Гаритано.