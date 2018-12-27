СМИ: Данни расторг контракт с «Маритиму» и может завершить карьеру
Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Данни расторг контракт с «Маритиму», сообщает португальское издание O Jogo.
Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Данни расторг контракт с «Маритиму», сообщает португальское издание O Jogo.
По данным источника, 35-летний футболист не принимал участие в сегодняшней тренировке и попрощался с партнерами и тренерами. Также сообщается, что он планирует завершить карьеру.
Полузащитник в текущем сезоне провел 16 матчей за «Маритиму» во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Его контракт действует до лета 2019 года.