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15:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Данни расторг контракт с «Маритиму» и может завершить карьеру

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Данни расторг контракт с «Маритиму», сообщает португальское издание O Jogo.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, 35-летний футболист не принимал участие в сегодняшней тренировке и попрощался с партнерами и тренерами. Также сообщается, что он планирует завершить карьеру.

Полузащитник в текущем сезоне провел 16 матчей за «Маритиму» во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Его контракт действует до лета 2019 года.

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