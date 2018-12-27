Моуринью может возглавить «Бока Хуниорс»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо может продолжить карьеру в Аргентине.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо может продолжить карьеру в Аргентине.
Португальский специалист получил предложение возглавить «Бока Хуниорс», сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на TNT Sports LA.
По информации издания, предложение поработать за пределами Европы наставник получил во время телефонного разговора с президентом «Боки» Нико Бурдиссо.
Ранее Моуринью, уволенный по ходу текущего сезона из «МЮ», работал с «Порту», «Челси», «Интером» и «Реалом».