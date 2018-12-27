Моуринью может возглавить «Бока Хуниорс»

Португальский специалист получил предложение возглавить «Бока Хуниорс», сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на TNT Sports LA.

По информации издания, предложение поработать за пределами Европы наставник получил во время телефонного разговора с президентом «Боки» Нико Бурдиссо.