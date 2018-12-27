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15:42 (мск), источник: Советский спорт

Моуринью может возглавить «Бока Хуниорс»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо может продолжить карьеру в Аргентине.

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Источник: Reuters

Португальский специалист получил предложение возглавить «Бока Хуниорс», сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на TNT Sports LA.

По информации издания, предложение поработать за пределами Европы наставник получил во время телефонного разговора с президентом «Боки» Нико Бурдиссо.

Ранее Моуринью, уволенный по ходу текущего сезона из «МЮ», работал с «Порту», «Челси», «Интером» и «Реалом».

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