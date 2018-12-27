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15:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» представила Мурильо

Новичок «Барселоны» защитник Джейсон Мурильо был представлен болельщикам команды во время презентации, которая прошла на домашнем стадионе сине-гранатовых «Камп Ноу» сегодня, 27 декабря, сообщается в «твиттере» клуба.

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26-летний футболист, арендованный у «Валенсии» до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа за € 25 млн, будет выступать за свою новую команду под номером 17. Выплата за аренду составит € 2 млн.

«Барселона» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 37 очков. Ближайший преследователь сине-гранатовых, мадридский «Атлетико», отстаёт на три очка. Замыкает тройку «Севилья» (32). «Реал» (29) располагается на четвёртой строчке таблицы.

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