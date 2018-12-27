«Барселона» представила Мурильо
Новичок «Барселоны» защитник Джейсон Мурильо был представлен болельщикам команды во время презентации, которая прошла на домашнем стадионе
Новичок «Барселоны» защитник Джейсон Мурильо был представлен болельщикам команды во время презентации, которая прошла на домашнем стадионе
26-летний футболист, арендованный у «Валенсии» до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа за € 25 млн, будет выступать за свою новую команду под номером 17. Выплата за аренду составит € 2 млн.
«Барселона» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 37 очков. Ближайший преследователь