Чемпионат Италии могут приостановить

«Мы рассмотрим этот вариант», — ответил на вопрос о возможной приостановке чемпионата Гравина, слова которого приводит Football Italia.

По словам главы федерации, ему нужно время, чтобы все обдумать. «Мы выслушаем представителей властей и Национального олимпийского комитета Италии (CONI), а затем примем решение», — добавил он.

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Встреча «Интер» — «Наполи» прошла в Милане в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. По словам начальника полицейского управления Милана, за час до матча на колонну из автобусов с болельщиками «Наполи», добиравшимися к стадиону «Сан-Сиро», напала группа фанатов «Интера», вооруженная палками и металлическими прутьями.