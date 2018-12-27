Чемпионат Италии могут приостановить

«Мы рассмотрим этот вариант», — ответил на вопрос о возможной приостановке чемпионата Гравина, слова которого приводит Football Italia.
По словам главы федерации, ему нужно время, чтобы все обдумать. «Мы выслушаем представителей властей и Национального олимпийского комитета Италии (CONI), а затем примем решение», — добавил он.
Встреча «Интер» — «Наполи» прошла в Милане в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. По словам начальника полицейского управления Милана, за час до матча на колонну из автобусов с болельщиками «Наполи», добиравшимися к стадиону «Сан-Сиро», напала группа фанатов «Интера», вооруженная палками и металлическими прутьями.
Матч сопровождался многочисленными столкновениями фанатов, в результате которых четыре болельщика «Наполи» получили ножевые ранения, один из них был госпитализирован с тяжелыми ранениями живота. Кроме того, 35-летнего болельщика «Интера» перед игрой сбил микроавтобус, в котором, предположительно, приехала на матч группа фанатов «Наполи». Позже портал Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset сообщил, что пострадавший скончался.