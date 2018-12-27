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19:10 (мск), источник: Sports.kz

Легендарный футболист стал спортивным директором «Тобола»

37-летний казахстанский футболист, завершивший игровую карьеру в конце прошедшего сезона Нурбол Жумаскалиев занял пост спортивного директора костанайского «Тобола».

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Жумаскалиев сменил на посту спортивного директора Владимира Нидергауса, перешедшего на должность технического директора.

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