Легендарный футболист стал спортивным директором «Тобола»
37-летний казахстанский футболист, завершивший игровую карьеру в конце прошедшего сезона Нурбол Жумаскалиев занял пост спортивного директора костанайского «Тобола».
37-летний казахстанский футболист, завершивший игровую карьеру в конце прошедшего сезона Нурбол Жумаскалиев занял пост спортивного директора костанайского «Тобола».
Жумаскалиев сменил на посту спортивного директора Владимира Нидергауса, перешедшего на должность технического директора.
FCTOBOL.KZ