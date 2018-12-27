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19:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Интер» наказан двумя матчами без зрителей из-за поведения болельщиков

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Миланский футбольный клуб «Интер» проведет два ближайших домашних матча чемпионата Италии при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на игре серии А с «Наполи», сообщает АФП.

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Источник: Reuters

Встреча «Интер» — «Наполи» прошла в Милане в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Во время матча болельщики «Интера» на расовой почве оскорбляли защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Кулибали и форвард неаполитанской команды Лоренцо Инсинье, удаленные в игре с «Интером», будут отбывать двухматчевые дисквалификации.

Матч сопровождался многочисленными столкновениями фанатов, в результате которых четыре болельщика «Наполи» получили ножевые ранения, один из них был госпитализирован с тяжелыми ранениями живота.

Интер 1:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
26.12.2018, 22:30 основной раунд: 18-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Карло Анчелотти
Голы
90+1′ Лаутаро Мартинес 10
Составы
Самир Ханданович 1
Стефан де Фрай 6
Квадво Асамоа 18
Данило Д`Амброзио 33
Милан Шкриньяр 37
29′ Марсело Брозович 77
Мауро Икарди 9
Маттео Политано 16
83′ Жоау Мариу 15
90+2′ Лаутаро Мартинес 10
52′ 64′ Борха Валеро 20
Матиас Весино 8
74′ Иван Перишич 44
Кейта Бальде 11
1 Алекс Мерет
26 Калиду Кулибали 80′ 80′
33 Рауль Альбиоль 67′
5 Маркес Лоурейру Аллан 56′
8 Фабиан Руис
20 Петр Зелиньски
7 Хосе Кальехон
24 Лоренцо Инсинье 90+4′
6 Мариу Руй 78′
31 Фаузи Гулям
17 Марек Хамшик 24′
19 Никола Максимович
99 Аркадиуш Милик 70′
14 Дрис Мертенс
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
12 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 4
5 Угловые 0
12 Фолы 10
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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