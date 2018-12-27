«Интер» наказан двумя матчами без зрителей из-за поведения болельщиков

Встреча «Интер» — «Наполи» прошла в Милане в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Во время матча болельщики «Интера» на расовой почве оскорбляли защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Кулибали и форвард неаполитанской команды Лоренцо Инсинье, удаленные в игре с «Интером», будут отбывать двухматчевые дисквалификации.