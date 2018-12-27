«Интер» наказан двумя матчами без зрителей из-за поведения болельщиков
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Миланский футбольный клуб «Интер» проведет два ближайших домашних матча чемпионата Италии при пустых трибунах
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Миланский футбольный клуб «Интер» проведет два ближайших домашних матча чемпионата Италии при пустых трибунах
Встреча «Интер» — «Наполи» прошла в Милане в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Во время матча болельщики «Интера» на расовой почве оскорбляли защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Кулибали и форвард неаполитанской команды Лоренцо Инсинье, удаленные в игре с «Интером», будут отбывать двухматчевые дисквалификации.
Матч сопровождался многочисленными столкновениями фанатов, в результате которых четыре болельщика «Наполи» получили ножевые ранения, один из них был госпитализирован с тяжелыми ранениями живота.
|Лучано Спаллетти
|Карло Анчелотти
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|12
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)