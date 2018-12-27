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19:48 (мск), источник: Р-Спорт

Дортмундская «Боруссия» отдала Роде в аренду в «Айнтрахт»

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полузащитник «Боруссии» Себастьян Роде перешел во франкфуртский «Айнтрахт» на правах аренды, сообщается на сайте футбольного клуба из Дортмунда.

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Источник: AP 2018

Срок аренды 28-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2019 года.

Роде перешел в «Боруссию» из «Баварии» летом 2016 года. За это время он сыграл за клуб из Дортмунда лишь 14 матчей в чемпионате Германии.

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