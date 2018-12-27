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20:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» подписал бывшего игрока молодежной сборной Казахстана

Полузащитник Руслан Валиуллин подписал двухлетний контракт с «Тоболом». Об этом объявил официальный сайт клуба.

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Последние полтора сезона Валлиулин играл за «Актобе», в составе которого провел 46 игр и забил четыре гола. Карьеру же он начинал в родном «Акжайыке».

24-летний Валиулин провел один официальный матч за молодежную сборную Казахстана и несколько раз входил в расширенный состав национальной команды.

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