«Тобол» подписал бывшего игрока молодежной сборной Казахстана
Полузащитник Руслан Валиуллин подписал двухлетний контракт с «Тоболом». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Полузащитник Руслан Валиуллин подписал двухлетний контракт с «Тоболом». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Последние полтора сезона Валлиулин играл за «Актобе», в составе которого провел 46 игр и забил четыре гола. Карьеру же он начинал в родном «Акжайыке».
24-летний Валиулин провел один официальный матч за молодежную сборную Казахстана и несколько раз входил в расширенный состав национальной команды.