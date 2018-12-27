Бронзовый призер КПЛ подписал бывшего футболиста «Кайрата»

Последние два сезона Пасеченко играл за «Атырау». В КПЛ-2018 уроженец Алматинской области провел 16 матчей и пропустил 17 голов.

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Карьеру Пасеченко начинал в 2005 году в алматинском ЦСКА, после чего играл за «Кайрат», «Сункар» и «Жетысу». В 2012 году он признавался лучшим вратарем первой лиги.

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