Бронзовый призер КПЛ подписал бывшего футболиста «Кайрата»
Костанайский «Тобол» подписал двухлетний контракт с вратарем Андреем Пасеченко, сообщает официальный сайт клуба.
Костанайский «Тобол» подписал двухлетний контракт с вратарем Андреем Пасеченко, сообщает официальный сайт клуба.
Последние два сезона Пасеченко играл за «Атырау». В КПЛ-2018 уроженец Алматинской области провел 16 матчей и пропустил 17 голов.
Карьеру Пасеченко начинал в 2005 году в алматинском ЦСКА, после чего играл за «Кайрат», «Сункар» и «Жетысу». В 2012 году он признавался лучшим вратарем первой лиги.
Ранее «Тобол» объявил о переходе
По итогам КПЛ-2018 «Тобол» стал бронзовым призером и следующим летом сыграет в квалификации Лиги Европы.