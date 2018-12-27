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20:29 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Бетиса» Фирпо: Предпочел бы всем предложениям переход в «Реал»

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Защитник «Бетиса» Хуниор Фирпо, которым интересуется ряд европейских футбольных топ-клубов, включая «Реал», заявил, что предпочел бы всем остальным вариантам переход в мадридскую команду.

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Источник: AP 2018

Ранее испанское издание As сообщило, что «Реал» готов заплатить 50 миллионов евро «Бетису» за переход Фирпо, рассчитывая заполучить игрока в летнее трансферное окно.

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Помимо «Реала» в 22-летнем защитнике также заинтересованы английские «Арсенал», «Манчестер Сити» и итальянский «Ювентус».

«Меня больше тянет в “Реал”, мой отец поклонник “сливочных”. Когда я впервые приехал в Испанию, “Реал” был единственной командой, игру которой мы смотрели по телевизору дома. Поэтому всегда Мадрид был мне ближе», — сказал Фирпо, чьи слова приводит As.

Фирпо попал в систему «Бетиса» в 2014 году, в феврале этого года дебютировал за основную команду. В общей сложности в составе севильского клуба он провел 32 игры и забил пять мячей. Фирпо сыграл один матч за молодежную сборную Испании.

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