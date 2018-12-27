Самый дорогой футболист сборной Беларуси подписал контракт с клубом КПЛ

Михаил Гордейчук — мастер спорта Республики Беларусь международного класса с впечатляющим резюме. Трижды входивший в список 22 лучших футболистов чемпионата Белоруссии по версии Белоруской Федерации Футбола (2015, 2016, 2017 гг) 29-летний футболист родился в Сарани, городе в Карагандинской области.

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Карьеру футболиста начал в юношеском составе казахстанского «Шахтера» в 2007, а год спустя уже выступал в пинской «Волне», в составе которой в 2009 году стал серебряным призёром первенства первой лиги Белоруссии.

В 2010 году перешел в «Нафтан», а затем провел 136 матчей за «БАТЭ» с 3-летним перерывом на «Белшину», в которой был сначала в аренде, а затем выкуплен.

Вместе с «БАТЭ» Гордейчук 6 раз становился Чемпионом Белоруссии, трижды — обладателем Суперкубка и обладателем Кубка страны. Неоднократно признавался лучшим футболистом, нападающим и бомбардиром.

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Участник Лиги Европы 2010/11 (забил гол «Пари Сен-Жермен» в первом домашнем матче 1/16 финала) и Лиги чемпионов 2011/12 (отличился в домашнем матче против клуба «Экранас»).

Его сильные стороны — открывания и завершение атак.

Отметим, что по данным сайта Transfermarkt.de Гордейчук с трансферной стоимостью в 2 миллиона евро является самым дорогим в команде.