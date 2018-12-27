«Тобол» объявил о переходе форварда из клуба-участника плей-офф Лиги Европы

29-летний Гордейчук родился в городе Сарани, что недалеко от Караганды. Карьеру он начинал в команде «Шахтер-Юность» из первой лиги Казахстана в 2007 году, а в 2008-м переехал в Беларусь.

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На исторической родине Гордейчук сначала выступал за «Волну», затем играл в «Нафтане» и «Белшине», а в 2011 году перешел в БАТЭ, с которым шесть раз становился чемпионом страны.

В Беларуси Гордейчук дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата, признавался лучшим игроком лиги и страны. С БАТЭ он играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В прошедшем сезоне Гордейчук забил четыре гола в 11 матчах чемпионата Беларуси и провел четыре игры в группе ЛЕ, но результативными действиями не отметился. В итоге БАТЭ смог выйти в плей-офф и в феврале в 1/16 финала встретится с английским «Арсеналом».