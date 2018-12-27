«Тобол» объявил о переходе форварда из клуба-участника плей-офф Лиги Европы
Нападающий сборной Беларуси Михаил Гордейчук стал игроком «Тобола». Об этом объявил официальный сайт костанайского клуба.
Нападающий сборной Беларуси Михаил Гордейчук стал игроком «Тобола». Об этом объявил официальный сайт костанайского клуба.
29-летний Гордейчук родился в городе Сарани, что недалеко от Караганды. Карьеру он начинал в команде «Шахтер-Юность» из первой лиги Казахстана в 2007 году, а в 2008-м переехал в Беларусь.
На исторической родине Гордейчук сначала выступал за «Волну», затем играл в «Нафтане» и «Белшине», а в 2011 году перешел в БАТЭ, с которым шесть раз становился чемпионом страны.
В Беларуси Гордейчук дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата, признавался лучшим игроком лиги и страны. С БАТЭ он играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В прошедшем сезоне Гордейчук забил четыре гола в 11 матчах чемпионата Беларуси и провел четыре игры в группе ЛЕ, но результативными действиями не отметился. В итоге БАТЭ смог выйти в
С молодежной сборной Беларуси Гордейчук участвовал на Евро-2011, где не играл