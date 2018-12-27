Робиньо продолжит карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир»

Робиньо, которому в январе исполнится 35 лет, защищает цвета «Сивасспора» с начала текущего года. Всего на его счету 12 голов в 30 матчах за турецкий клуб. Ранее форвард выступал за «Реал», «Манчестер Сити», итальянский «Милан», бразильские «Сантос» и «Атлетико Минейро», китайский «Гуанчжоу Эвергранд». В составе «Сантоса», «Реала», «Милана» и «Гуанчжоу» Робиньо выигрывал национальные чемпионаты, в составе сборной Бразилии стал победителем Кубка Америки (в 2007 году) и Кубка конфедераций (2005, 2009).