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22:11 (мск), источник: Р-Спорт

Робиньо продолжит карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир»

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший нападающий мадридского «Реала» и английского «Манчестер Сити» Робиньо перейдет в «Истанбул Башакшехир», сообщается на сайте турецкого футбольного клуба.

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Источник: AP 2018

«Наш клуб достиг договоренности с (другим турецким клубом — ред.) “Сивасспором” о трансфере Робиньо. Эта сделка будет выгодна обоим клубам», — заявил президент «Истанбула» Гексел Гюмюшдаг.

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Робиньо, которому в январе исполнится 35 лет, защищает цвета «Сивасспора» с начала текущего года. Всего на его счету 12 голов в 30 матчах за турецкий клуб. Ранее форвард выступал за «Реал», «Манчестер Сити», итальянский «Милан», бразильские «Сантос» и «Атлетико Минейро», китайский «Гуанчжоу Эвергранд». В составе «Сантоса», «Реала», «Милана» и «Гуанчжоу» Робиньо выигрывал национальные чемпионаты, в составе сборной Бразилии стал победителем Кубка Америки (в 2007 году) и Кубка конфедераций (2005, 2009).

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