Легионер «Астаны» близок к переходу в европейский клуб

Издание не исключает, что «Левски» мог проконсультироваться по поводу Янги со своим бывшим капитаном и тренером Станимиром Стойловым, который сейчас работает в сборной Казахстана, а ныне возглавляет «Астану».

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После 20 туров «Левски» с 41 очком занимает третье место из 14 клубов чемпионата, отставая от лидирующего «Лудогорца» на десять баллов, а от идущего вторым ЦСКА — на пять. Чемпионат Болгарии возобновится в середине февраля.

Ранее Vesti.kz сообщали, что Янга входит в число игроков, с которыми «Астана» может расстаться этой зимой. В столичном клубе уроженец Голландии выступает с июля, но стать основным не смог — в его активе четыре мяча в 10 матчах КПЛ, а в еврокубках он провел 10 игр без голов.