Месси признал величие Роналду

Источник: AP 2018

Месси назвал «Ювентус» мощной командой, которой по силам бороться за победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. По словам аргентинца, туринцы были мощны и до прихода Роналду, однако с ним клуб стал гораздо сильнее.

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Футболист также отметил, что мадридский «Реал» является одним из лучших клубов в мире, однако сливочным не хватает Роналду. Месси добавил, что он скучает по противостояниям с португальским форвардом в Ла Лиге.

Ранее, 27 декабря стало известно, что трансферная стоимость Роналду и Месси снизилась. Цена на футболистов упала со 180 до 160 миллионов за 2018 год.