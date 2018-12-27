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23:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси признал величие Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игровых качествах форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его слова приводит Marca.

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Источник: AP 2018

Месси назвал «Ювентус» мощной командой, которой по силам бороться за победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. По словам аргентинца, туринцы были мощны и до прихода Роналду, однако с ним клуб стал гораздо сильнее.

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Футболист также отметил, что мадридский «Реал» является одним из лучших клубов в мире, однако сливочным не хватает Роналду. Месси добавил, что он скучает по противостояниям с португальским форвардом в Ла Лиге.

Ранее, 27 декабря стало известно, что трансферная стоимость Роналду и Месси снизилась. Цена на футболистов упала со 180 до 160 миллионов за 2018 год.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 23 матчах в составе «Ювентуса», забил 13 мячей и отметился пятью результативными передачами во всех турнирах. Форвард перешел в туринский клуб из «Реала» летом за 100 миллионов евро.

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