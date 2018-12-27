Месси признал величие Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игровых качествах форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его слова приводит Marca.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игровых качествах форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его слова приводит Marca.
Месси назвал «Ювентус» мощной командой, которой по силам бороться за победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. По словам аргентинца, туринцы были мощны и до прихода Роналду, однако с ним клуб стал гораздо сильнее.
Футболист также отметил, что мадридский «Реал» является одним из лучших клубов в мире, однако сливочным не хватает Роналду. Месси добавил, что он скучает по противостояниям с португальским форвардом в Ла Лиге.
Ранее, 27 декабря стало известно, что трансферная стоимость Роналду и Месси снизилась. Цена на футболистов упала со 180 до 160 миллионов за 2018 год.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 23 матчах в составе «Ювентуса», забил 13 мячей и отметился пятью результативными передачами во всех турнирах. Форвард перешел в туринский клуб из «Реала» летом за 100 миллионов евро.